Tamara Falcó da más pistas sobre cómo será su vestido de novia para la boda

Uno de los temas más importantes de la semana, y que incluso ha copado las portadas de las revistas del corazón, ha sido el de la esperada boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Tras muchos cambios y después de tantas idas y venidas en su relación, finalmente sí habrá enlace y todo apunta que será por todo lo alto.

Así lo confirmó la marquesa de Griñón el pasado mes de enero poco antes de confirmar que había vuelto con el joven exmpresario y que le había dado una segunda oportunidad tras reconciliarse en Fin de Año.

Lo que sabemos de la boda

Días más tarde, Tamara Falcó desveló la fecha de su boda a la revista ¡Hola!: el sábado 17 de junio de 2023. Sin embargo, también hubo cambios en estos planes y poco después saltó a la prensa rosa la noticia de que se retrasab ala fecha del enlace.

No ha sido hasta esta semana cuando la hija de Isabel Preysler ha vuelto a recurrir a su revista de confianza para desvelar que, pese al retraso, habrá boda definitivamente. Así, la marquesa dio el bombazo al desvelar que el compromiso será el 8 de julio de 2023 en la capilla del palacio de la finca El Rincón; propiedad que, pese a los rumores, no tiene pensado vender.

En esa misma entrevista, la madrileña detalló los motivos por los que se habían visto forzados a retrasar la fecha de la ceremonia y es que su primo, Álvaro Falcó no podría asistir al evento por el embarazo de su pareja, Isabelle Junot (exconcursante de MasterChef Celebrity).

¿Cómo será el vestido de novia de Tamara Falcó?

Esa era, hasta ahora, toda la infromación que se tenía acerca de la boda entre Falcó y Onieva. Pero el jueves por la noche, la colaboradora de El Hormiguero vlvió a sorprender revelando algunos detalles de su vestido de novia.

En el programa de Antena 3 de Pablo Motos, la hija de Presyler confesó que tiene "un estrés tremendo": "Tengo que hacer muchas cosas y como que todo el mundo te dice que no tienes tiempo".

Además, dio más detalles sobre los preparativos de la boda. "¿Vas a hacer un menú sofisticado?", queiso saber el presentador, a lo que la marquesa respondió con un si rotundo. Pero, eso sí, todavía no ha llegado a la tarta de postre.

Lo que sí confirmó es que ya está encargand el vestido de novia, pero todavía no ha revelado quién será el diseñador que se lo hará. "Estoy súper contenta porque las líneas de Sophie et Voilà las conocí hace bastante y estoy súper contenta de que me vaya a hacer el vestido".

De manera que ha confirmado que será Sophie et Voilà, una firma de Bilbao, quien diseñe su traje de novia. "Estoy contenta de que sea 'made in Spain'", admitió ella.