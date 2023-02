Ana Morgade se despide de su programa, que paraliza su emisión: “Hemos hecho menos audiencia que el teletexto”

Otra de las grandes protagonistas del pasado Benidorm Fest 2023 fue Ana Morgade, aunque sus dotes musicales se quedaron en el plató de Tu Cara Me Suena. La audiencia pudo ver durante los cortes publicitarios varios vídeos promocionales de su programa Vamos a llevarnos bien, que se estrenaba en la cadena pública el 7 de febrero en prime time.

Sin embargo, tras una única emisión, TVE ha decidido parar en seco la programación del formato y aplazarla de cara al futuro. La decisión pasa por unos datos que hablan por sí solos: 486.000 espectadores y un 4.8% de share, una audiencia que ha alarmado al canal hasta el punto de tomar esta drástica decisión.

Su primera afectada y encargada de publicar un comunicado ha sido su presentadora, que no ha tenido problema en lanzarse a las redes con un texto en el que no solo se ha abierto, sino que también desvela que no volverá al formato. Así lo ha dicho, compaginando las razones con un sincero mensaje de agradecimiento y despedida:

"No ha podido ser. Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado, y que no va a continuar. Hemos trabajado muchísimo, hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia", comienza en su texto. Después, opta por ser lo más sincera posible: "Bueno, no nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto".

Eso sí, no pierde la esperanza con que el formato continúe y pueda intentar triunfar de alguna otra manera... Aunque sin ella al frente. "El programa tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses, pero yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados", desvela.

Este programa no será mi última pelea, obvio, pero esta batalla ha concluido

Sin rendirse, deja claro que no dejará la televisión, pero sí este proyecto: "Este programa no será mi última pelea, obvio, pero esta batalla ha concluido. Nos marchamos después de un solo intento, qué le vamos a hacer. Se termina este Vamos a Llevarnos Bien y me da mucha pena no haber tenido la oportunidad de seguir trabajando para encontrar la forma de que el programa conecte, que haga reír, que funcione. Seguiré intentándolo en otras aventuras".

Para concluir, agradece a la productora haberle brindado la oportunidad, y no se olvida de "pocas pero bravísimas personitas" que decidieron no perderse el debut del programa en el prime time de La 1. Al final, deja claro que "nos veremos en la próxima", reafirmando que tiene una agenda con otros proyectos que coincidirán con la posible reemisión del formato en un tiempo.