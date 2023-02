Bebe Rexha abre la discoteca con su nueva canción: ‘Heart whats what it wants’

"¡¡¡¡¡Eeeeek!!!! ¡¡¡Heart Wants What It Wants llega el 17 de febrero!!! ¡¡¡Pre-guarda ahora en el enlace de la biografía!!! Xoxoxo 💗". Con estas palabras y la portada de su sueva canción ha confirmado Bebe Rexha que su nuevo proyecto discográfico está a la vuelta de la esquina después de retrasarse.

Y si escuchamos un breve adelanto de lo que nos espera en unos días tenemos claro que la solista estadounidense ha apostado firmemente por los sonidos electrónicos y la música disco para esta nueva etapa musical que arranca en 2023.

En los últimos días, la artista ha estado muy ocupada con la preparación y celebración de una listening party (un evento de escucha) de su nueva aventura musical para unos cuantos afortunados. Y todos coinciden en lo mismo: Bebe Rexha nos lleva en un viaje sonoro hasta los sonidos disco de los años 70.

Algo evidente si echamos un vistazo a la portada de Heart wants what it wants en la que un ceñidísimo mono vaquero de una sola pieza se ajusta a su cuerpo como si fuera un guante. "Nos sumergimos profundamente en los años 70, pero también nos sumergimos en la discoteca y todas nuestras cosas favoritas" expuso la solista hace unos días en la alfombra roja de los Premios Grammy.

Queda claro que el look de la intérprete también se ha modificado para darle ese aire retro que lució en la fiesta musical estadounidense donde su vestido rosa de Moschino con un escote de infarto y su pelo inspirado en Farrah Fawcett causó sensación.

El éxito de Bebe Rexha junto a David Guetta, I'm good (Blue), le ha dado un extra de confianza para volver a intentar colocar sus nuevas canciones en lo más alto de las listas de ventas. De momento no hay muchos más detalles sobre el nombre de este futuro disco así como el número de canciones y sus posibles colaboraciones.

De hecho durante la fiesta de escucha, Bebe Rexha bromeó con que había estado conversando con Snopp Dogg y dejó caer que podría haber una colaboración entre ambos.