Final de la Super Bowl 2023: horario y dónde ver en directo la actuación del halftime desde España

Al fin ha llegado el día que todos los amantes de la música y el espectáculo estaban esperando. Y es que Rihanna vuelve este domingo a los escenarios y lo hace en el entorno más mediático del mundo: nada más y nada menos que en el descanso de la final de la Super Bowl de 2023 en la que los Philadelphia Eagles se verán las caras con los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium de la ciudad de Glendale (Arizona).

La cantante de Barbados tomará el relevo de los raperos Eminem, Dr Dre, Snoop Dog y Mary J y se encargará de ofrecer el show musical del medio tiempo de la final de la NFL sumándose así a la larga lista de artistas top que han tenido el honor de actuar en este evento que mantiene pegadas al televisor a millones y millones de personas en todo el mundo.

El partido de la Super Bowl arrancará a las 00:30 horas de la madrugada del lunes 13 de febrero, por lo que habrá que esperar hasta pasada la una para disfrutar del show de Rihanna y descubrir finalmente qué canciones ha escogido para este icónico evento, pues hay que tener en cuenta que la artista publicó su primera canción en seis años el pasado 28 de octubre de 2022, cuando presentó Lift me up como parte de la banda sonora de la película de Marvel Wakanda Forever, por lo que no tiene un extenso repertorio reciente del que echar mano.

Eso sí, Rihanna puede echar mano de su clásicos, porque en eso es la reina. La artista podría interpretar cualquiera de sus canciones y conquistar al público con ritmos tan pegadizos como los de Umbrella (2007), Love on the Brain (2016), Dancing in the dark (2017) o Diamandos (2012).

Rihanna - Diamonds Live at The Concert For Valor 2014

¿A qué hora será la actuación de Rihanna en la Super Bowl?

El partido de la Super Bowl arrancará cuando en España sean las 00:30 horas de la madrugada del lunes, por lo que, aunque en total los partidos de fútbol americano cuentan con 60 minutos de juego, Rihanna no actuará antes de las 01:55 horas, hora peninsular española, pues este deporte cuenta con muchos muertos que hacen que los encuentros se alarguen incluso más de tres horas.

¿Dónde se podrá ver la Super Bowl y el show de Rihanna desde España?

Si eres de los que no puede esperar a la mañana del lunes para ver en diferido el espectáculo que Rihanna ofrezca en la Super Bowl 2023 debes saber que seguirla en directo durante la madrugada podría no ser tan fácil como pensabas.

El partido de la Super Bowl y, por lo tanto, el espectáculo del medio tiempo protagonizado por Rihanna solo podrá verse por televisión desde nuestro país a través del canal #Vamos de Movistar+. Allí, la programación especial arrancará a las 00:05 horas y no finalizará hasta que los Philadelphia Eagles o los Kansas City Chiefs conquisten el título más importante del fútbol americano.