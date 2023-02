Los planes de Rihanna después de la Super Bowl

Rihanna se ha propuesto que 2023 sea su año y ha empezado con un plato fuerte: La Super Bowl. Decidir volver a la música después de siete años y hacerlo siendo la estrella de uno de los eventos más multitudinarios del planeta es insuperable, independientemente del resultado final.

La de Barbados promete dar muchas sorpresas durante su concierto del 12 de febrero, pero también después de los 13 minutos que dura dicha actuación, entre ellas, el setlist. Una lista de canciones que, como ya dijo en rueda de prensa, ha sido uno de los puzles más le ha costado resolver: encajar todas las piezas para dar el máximo —de principio a fin— y representar toda su discografía en apenas un pestañeo de ojos. "Hemos hecho unas 39 versiones del setlist incluyendo pequeñas modificaciones o cambiando canciones", aseguró.

¿Y hay cabida en ese listado para nuevas canciones? Riri estrenó a finales de 2022 dos temas inéditos, compuestos para la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, por lo que no es disparatado pensar que, en ese homenaje a las mujeres de su isla, haya metido o bien Lift Me Up o bien Born Again en algún momento de su show.

Además, también confesó que se encuentra en un momento de experimentación musical, algo que ya nos han mostrado otras artistas como Rosalía y su Motomami: "Me siento abierta a explorar, descubrir y crear cosas que suenen nuevas, diferentes, raras... Incluso que no tengan sentido para mis fans o para gente que sepa de música. Solo quiero pasármelo bien haciendo música", exclamó en la conferencia previa al espectáculo del medio tiempo.

Compaginar música y negocios

Y hace un par de semanas, su novio, el rapero ASAP Rocky, también nos dio una pista importante sobre lo que estaba por venir. Afirmó que el número musical del medio tiempo de la Super Bowl era solo el principio de un gran año para ella.

Él mismo se mostraba "muy feliz y muy entusiasmado de que Riri esté de vuelta, haciendo música de nuevo. Es alucinante. Especialmente para nosotros; es un buen año para que los dos estemos más activos y presentes en la actualidad musical, ¡pero lo de la Super Bowl es tremendo!", decía en su entrevista en Apple Music.

Por tanto, no sabemos si habrá un álbum completo, pero puede que sí se anime a publicar algún sencillo con el que tantear las aguas y evaluar el recibimiento del público tras tanto tiempo sin un proyecto musical propio.

Del mismo modo, Rihanna seguirá centrada en Fenty, su gran imperio empresarial dividido en dos grandes franquicias: Fenty Beauty y Savage x Fenty, su línea cosmética y de lencería, respectivamente. Y, como cada año desde 2018, voverá a presentar su famoso desfile Savage X Fenty Show. ¿Será este el año definitivo de una colaboración con Beyoncé (también musical)? Después del sueño de su regreso musical y de la actuación en la Super Bowl, ¡nosotros decimos sí a todo!