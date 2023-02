Rihanna, sobre la Super Bowl: “El listado de canciones ha sido el mayor desafío y lo he cambiado 39 veces”

La cuenta atrás para el regreso musical de Rihanna a los escenarios está a punto de llegar a su fin. Cada vez falta menos para el show del descanso de la LVII edición de la Super Bowl y la intérprete de Barbados lo tiene casi todo listo para su espectáculo. Y decimos casi todo porque si algo ha dejado claro Riri es que lo que más le ha costado y le está costando es la elección de las canciones.

De todo ello y de su futuro doble lanzamiento musical ha hablado durante la conferencia previa a los diferentes espectáculos musicales de la Super Bowl. La actuación de la cantante será la guinda del pastel de un fin de semana repleto de música con el concierto previo a la gran final, la interpretación del himno nacional, el himno nacional negro, el himno en lengua de signos y el espectáculo del descanso.

El domingo 12 de febrero será la fecha para su regreso a los escenarios en el Apple Music Super Bowl Halftime Show en el estadio State Farm de Phoenix (Arizona, Estados Unidos). Rihanna ha sido entrevistada por Nadeska Alexis ante millones de espectadores que pudieron seguir la rueda de prensa vía Apple Music.

Rihanna, ¿cómo estás?

Hemos estado trabajando en los ensayos durante toda la noche y ahora en la conferencia de la Super Bowl así que el maquillaje Fenty me está ayudando mucho para lucir radiante.

¿Cómo están siendo estos días?

Estoy tan enfocada en la Super Bowl que he olvidado hasta mi cumpleaños. Este evento requiere un montón de preparación y de ensayos. Esta es la semana en la que lo estamos probando todo y todos se están esforzando al máximo. Hay cientos de personas trabajando en apenas unos minutos de música.

¿Cómo te sientes?

Estamos muy emocionados de hacer la Super Bowl. Hemos estado trabajando mucho en ella durnate mucho tiempo. Hoy es el ensayo final así que estamos en un momento muy importante y emocionante para nosotros

¿Qué significa este evento para una artista como tú?

Me siento como si sólo hubiera podido suceder ahora. Desde que decidí aceptarlo siempre me estuve preguntando si estaba preparada y creo que así es. Es un desafío después de estos años alejada del escenario. Para mí es importante para mi gente como representación y también para mi hijo.

¿Qué nos puedes contar del setlist?

El setlist (listado de canciones) ha sido el mayor desafío. Fue la parte más dura. Decidir como maximizar 13 minutos pero también celebrar mi catálogo de la mejor manera posible. Ha sido un desafío reducir 17 años de carrera en 13 minutos. Perderemos algunas de las canciones relevantes pero creo que está muy bien. Creo que hemos hecho unas 39 versiones del setlist incluyendo pequeñas modificaciones o cambiando canciones.

¿Cómo te has involucrado en el espectáculo del descanso?

He estado ocupada toda mi vida y no he estado preocupada por parecer ocupada por preparar el show. En este show hay mucha gente que me está ayudando a trabajar y prepararlo pero mi nombre es el que está ahí. Me gusta estar ahí en cada detalle como sucede con mis barras de labios. Me encanta ponerle nombres a cada una de ellas.

¿Cómo te has preparado físicamente?

Es un desafío físico y ha sido un poco lío. Nunca he hecho antes una actuación en la que tuviera que resumir como 2 horas de espectáculo en 13 minutos. Hay que estar al máximo desde el primer hasta el último segundo. Ha sido un gran desafío.

¿Van a estar tus raíces presentes en el show?

Es la razón más importante por la que hago este espectáculo: representar a las mujeres negras, representar a la gente de mi país, Barbados... Quiero que todos ellos se sientan representados. (...) Estoy muy lejos de casa. Es un viaje bonito en el que estoy inmersa y estoy muy emocionada por ello. Estoy feliz por tener a Barbados en el escenario de la Super Bowl.

¿Cómo has vivido todo este tiempo de pandemia?

La pandemia me forzó a bajar el ritmo de alguna manera. Aparte de que había restricciones y normas que no te permitían salir de casa, pero me forcé a ser creativa durante este tiempo. Para mí y para el entretenimiento de los míos. Fue un tiempo que aprecié para mí y para los míos.

¿Cómo te sientes ahora mismo músicalmente hablando de cara a tu doble proyecto musical?

Musicalmente me siento abierta. Abierta a explorar, descubrir y crear cosas que suenen nuevas, diferentes, raras... Incluso que no tengan sentido para mis fans o para gente que sapa de música. Solo quiero pasármelo bien haciendo música.

¿Qué esperas del show del descanso de la LVII Super Bowl?

Te prometo que lo voy a pasar en grande. Es lo que me he prometido a mí misma.