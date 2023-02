¡Feliz Día del Soltero! 45 frases para felicitar San Solterín a quién tú quieras

En contraposición a San Valentín, cada 13 de febrero un gran número de solteros de nuestro país y de otros como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá celebran San Solterín o el Día del Soltero, una fecha en la que gritar a los cuatro vientos y celebrar el hecho de amarse a uno mismo y no tener la necesidad de compartir, al menos por el momento, la vida con nadie.

Y es que, cabe recordar que el hecho de no tener la necesidad de pareja no significa estar solo ni querer estarlo. El amor tiene muchísimas formas y no buscar marido, mujer, novio o novia no es sinónimo de no tener una vida plena. ¡Estar soltero o soltera puede ser la mejor opción para ser feliz y esto debe quedar claro!

Así que, si eres de los que quiere compartir su felicidad en este día tan especial mandándole un mensaje de cariño y apoyo a quienes, como tú, han escogido pasar su vida, o al menos una etapa de ella, sin pareja, puede que esto te interese, porque desde LOS40 hemos recopilado 45 frases para felicitar a tus amigos por el Día del Soltero o para que las publiques en tu red social favorita reivindicando tu condición. Aquí te las dejamos

Frases para felicitar el Día del Soltero

Lo mejor de ser soltero es que no tengo que borrar mensajes de mi móvil. ¡Feliz día del soltero! Estoy soltera porque nací así. ¡Feliz día a todas! Dejemos de darle esa importancia desmedida al hecho de tener pareja. ¡Feliz Día del Soltero y a ser felices! Si buscamos el paraíso fuera de nosotros mismos no podemos tener el paraíso en nuestro corazón. Una de las mejores cosas que tiene la soltería es la libertad para disfrutar de una vida sexual diversa. Me gusta ser soltera. ¡Siempre estoy ahí cuando me necesito! Estoy empezando a sospechar que el amor de mi vida soy yo... ¡Feliz día a todos los solteros y solteras! Estar soltero es definitivamente mejor que estar con la persona equivocada. Lo mejor de ser soltera es que es casi como ser rica. ¡Feliz día solteras! Los enamorados tienen su día... Pero los solteros tenemos 364 ¡Incluido hoy! Pensé que terminaría el año soltero... ¡Y al final será cierto! ¡Felicidades a todos los que no comparten su corazón con una pareja! Situación sentimental a 11 del 11 del 22: libre como el viento, peligroso como el mar y dulce como un beso. ¡Feliz día del soltero! Podríamos definir a mi situación sentimental como mágica. ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! Si no puedes estar sin alguien tampoco podrás estar con alguien. ¡Feliz vida del soltero y viva el amor propio! Recuerda, ningún ser humano puede conseguir la felicidad si esta depende de otro. ¡Quiérete! En este punto de mi vida no me interesa entrar en el corazón de nadie. Con entrar en mi talla habitual de ropa me conformo. ¡Feliz soltería a todos! Nunca encontrarás a ninguna compañera tan sociable como la soledad ¡Feliz día del soltero/a! Como yo no hay nadie... ¡Y por eso no tengo pareja! ¡Feliz día del soltero! Si ser soltero es vivir amargado, entonces yo opto por que nos hundamos en la amargura el resto de nuestras vidas. ¡Feliz día del soltero! No necesito despertarme cada mañana con alguien al lado. ¡Lo que necesito es tener los dos lados de la cama! Los solteros no damos explicaciones. ¡Somos felices y ya! Recordad. Estar soltero no significa estar siempre disponible. El frío es el bullyng contra los solteros. ¡Cómprate una manta y espera que pase pronto! ¡Feliz día! Lo mejor de ser soltero, es que te puedes meter en la cama por el lado que quieras - James Dean. No olvidéis que San Valentín era soltero. ¡Feliz día a los que se aman a si mismos! Estás soltero no porque no seas lo suficientemente bueno para alguien. Es que eres demasiado bueno para estar con cualquiera -Chris Burkmenn. Lo mejor de ser soltera es que vuelves a ser la naranja entera. La soltería es una oportunidad para vivir en tus propios términos y no disculparte. La soltería y la diversión son dos caminos que suelen unirse. Ni tener pareja es no estar sola ni estar soltera es estar sola. La soltería es una aventura maravillosa que empieza y acaba cuando tú quieres. Un día le pedía Dios que me alejase de todos los males y ¡zas! Me convertí en soltero/a. Los solteros ricos deberían pagar más impuestos. No es justo que unos sean más felices que otros. - Oscar Wilde. Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna -Oscar Wilde. Algunas mujeres eligen perseguir a los hombres y otras mujeres eligen perseguir sueños - Lady Gaga. Me siento muy feliz siendo soltera... Lo llamo estar en auto-pareja - Emma Watson. El que conoce a otros es sabio, el se conoce a sí mismo es iluminado - Lao Tse. No es mi culpa ser alérgico al compromiso ¿sabes? Es solo que cada vez que alguien me pide que sea su pareja, me entran mareos, tengo fiebre y me salen sarpullidos. No hay nada como estar soltera, sin rendirle cuentas a nadie. No necesitamos tener un hombre al lado para poder sentirnos realizadas -Leslie Shaw. Como buen idealista que soy, nunca me he considerado soltero. Me gusta pensar que estoy entre romances por el momento - Carl Henegan. Madurar es aprender a querer bonito, extrañar en silencio, recordar sin rencores y olvidar despacito - Frida Khalo. Ser valiente para estar solo te libera para invitar a la gente a tu vida porque los quieres y no porque los necesitas - Mandy Hale. Descubre por qué eres importante y no te conformes con alguien que no está 100 por ciento de acuerdo contigo - Fisher Amelie. Ningún ser humano puede realmente entender a otro, y ninguno puede ocuparse de la felicidad de nadie más que de uno mismo - Graham Greene. Antes, ser soltera significaba que nadie te quería. Ahora significa que eres sexy y que te estás tomando el tiempo para descifrar qué quieres de tu vida y con quién la quieres pasar - Sexo en Nueva York.

11/11 el otro Día del Soltero

Aunque en España el Día del Soltero se celebra el 13 de febrero, cabe recordar que esta efeméride cada vez se extiende más hacia el 11 de noviembre o lo que es lo mismo, el 11 del 11, el día escogido para celebrar San Solterín en China.

En este país oriental celebran en noviembre el día del orgullo de ser soltero porque, según la numerología, el 1 es el número que representa a una persona sola. Y aunque aquí todavía es más algo popular que comercial, en China el Día del Soltero se celebra regalando incluso más que en Valentín llegando a alcanzar cifras de mercado estratosféricas.