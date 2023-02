Super Bowl 2023: los tráilers de cine de la final de la NFL de 'The Flash' a 'Fast X'

¡Al fin llegó! Uno de los espectáculos musicales más esperados, la Super Bowl 2023, se dio cita este domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium de la ciudad de Glendale (Arizona) que se saldó con la apoteósica victoria de los Kansas City Chiefs sobre los Philadelphia Eagles.

Pero ellos no fueron los únicos protagonistas de una noche que partía con una gran expectación por el regreso de Rihanna a los escenarios. La cantante de Barbados se encargó de ofrecer el show musical del medio tiempo de la final de la NFL y ofreció el show que todos estaban ansiosos por ver. Pero no todo es deporte y música en esta cita de la Super Bowl, ya que también pudimos ver los próximos estrenos de cine que están a punto de llegar a nuestras salas. ¡Aquí va un avance!

Estos son todos los tráilers de cine que pudimos ver en la Super Bowl 2023:

Tráiler de la película The Flash

Tras las polémicas con el actor Ezra Miller, el mundo de DC Comic ha sacado delante finalmente la nueva entrega de The Flash con él como protagonista. La película se estrenará el 15 de junio de 2023 y en ella se podrán ver las primeras imágenes de Michael Keaton como Batman.

Scream 6

Uno de los adelantos que pudimos ver durante la final del campeonato de la NFL de este año fue la nueva entrega de Scream. La saga continúa con Courtney Cox como una de las protagonistas, así como con Melissa Barrera, Hayden Panettiere y Jenna Ortega (Miércoles). Scream 6 llegará a las salas de cine españolas el próximo 10 de marzo de 2023.

Fast X

La décima entreda de Fast & Furious, Fast X se estrena el próximo 19 de mayo solo en cines. Se trata del principio de lo que serán los últimos capítulos de esta exitosa saga a la que se unen, junto al elenco original, Jason Momoa, Brie Larson, Rita Moreno, Daniela Melchior (El escuadrón suicida) y Alan Richtson (la serie Reacher)

Indiana Jones and the Dial of Destiny

De la mano de Lucasfilm se presentó también en la Super Bowl 2023 la quinta entrega de Indiana Jones. Este clásico, creado por George Lucas y Steven Spielberg, estará en los cines el 30 de junio de 2023. Aunque en esta ocasión Indiana Jones and the Dial of Destiny ha seguido las directrices del cineasta James Mangold (Logan), sí que contará con la presencia del eterno Harrison Ford.

Guardianes de la Galaxia Vol.3

Marvel tiene cita con Guardianes de la Galaxia, cuya fecha de estreno está prevista para el próximo 5 de mayo. La trilogía, liderada por James Gunn, sigue teniendo como protagonistas a Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista y más actores en el reparto. Con este filme, Marvel pone el broche final a este grupo de divertidos guerreros que comenzaron sus aventuras en 2014.

65

El piloto Mills (Adam Driver), se ve encvuelto en un extraño accidente que lo hace retroceder al planeta Tierra...hace 65 millones de años. Él y Koa (Ariana Greenblatt) son los únicos supervivientes. Este filme de ciencia ficción está ecrito y dirigido por Scott Beck y Bryan Woods, y producido por Sam Raimi. Se estrenará exclusivamente en cines el 24 de marzo.

Creed III

Michael B. Jordan debuta como director y regresa al papel de Adonis Creed en la tercera entrega de la exitosa franquicia, Creed III. También está protagonizada por Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent y Phylicia Rashad. Esta tercera entrega llegará a las salas de cines españolas el 3 de marzo.

Transformers: Rise of the Beasts x Porsche

Otro de los clásicos cuyo avance pudimos ver en la Super Bowl de este año. La película está basada en Beast Wars, donde aparecen robots que se transforman en animales y está protagonizada por Michelle Yeoh, Ron Perlman y Peter Dinklage. Su estreno en cines será el 9 de junio de 2023.

The Super Mario Bros

Nintendo e Illumination nos traerá a los cines una nueva película de animación basada en el mundo de Super Mario Bros con un elenco formado por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong. Estará en cines el próximo 7 de abril.