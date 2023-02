Tom Brusse y Daniela Requena celebrarán San Valentín en ‘Solos’ y muchos tienen claro lo que va a pasar

Tom Brusse y Daniela Requena son dos de los rostros del universo Mediaset que todos tenemos ligados a los diferentes realities de la cadena. A él le vimos en La isla de las tentaciones con Melyssa Pinto donde no pudo resistirse a Sandra Pica. La misma que voló a Honduras para romper su relación con él cuando participaba en Supervivientes.

Ella ha sido una de las que más juego dio en la primera edición de Pesadilla en El Paraíso. Llegó a la final, pero no pudo vencer a Víctor Janeiro. Tampoco consiguió hacer carpeta con ninguno de sus compañeros, aunque lo intentó.

Ambos se han convertido en dos de los comentaristas habituales de los realities de la cadena y han coincidido últimamente mucho por los platós con un tonteo más que evidente y que, en más de una ocasión, ha llamado la atención de Sandra Barneda.

“Uno apuesta al negro o al rojo, pues esta noche, rojo ganador. Daniela, ven para acá. Tu nueva compañera de Solos. Invita a Tom Brusse a irse contigo”, le pedía la presentadora de El debate de Pesadilla en El Paraíso 2.

Nuevos inquilinos

Pues bien, ahora los dos se han convertido en los nuevos inquilinos del pisito de Solos que acaban de abandonar Mario González y Ana Nicolás que han demostrado tener muy buena sintonía. Pero con él en plena reconciliación con la madre de su hijo, no ha dado mucho juego en lo que a salseo se refiere.

Veremos si ocurre lo mismo con Tom y Daniela. De momento han disfrutado de una conversación mientras comían fresas con nata. Y han tenido tiempo para las confesiones, como la de Daniela que ha reconocido que le puso un detective a su ex.

La confesión de Daniela

Ambos entran solteros y con algo entre ellos. Daniela, en uno de los vídeos del canal de mtmad de Steisy confesó que son amigos especiales que se están conociendo. “Es un tío super caballero, super respetuoso, ¿qué es lo que pasa? Que le peor que me puede pasar a mí es que me guste más de la cuenta Tom”, aseguraba, “me estoy metiendo en la boca del lobo, del tiburón, del ratón, del tigre y de todos los animales habidos y por haber. Pero me estoy metiendo sabiendo lo que hay”.

“Tengo una parte que dice, ‘cuidadín, cuidadín’, pero es cuesta abajo y sin frenos. Se avecina una montaña rusa de emociones”, confirmaba tras repetir que le parece muy guapo.

Ahora tiene la oportunidad de tenerle para sí 24 horas al día en 30 metros cuadrados. Veremos lo que surge ahí. Gran parte de la audiencia parece tener claro que se van a liar más pronto que tarde.

Veremos cómo se preparan para San Valentín.