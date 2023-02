¿Qué sería de la música sin el amor? ¿Y del amor sin la música? A lo largo de los años, este intenso sentimiento ha dado canciones románticas que se han convertido en auténticos himnos, pero también cartas dedicadas a personas con nombre y apellidos y hasta éxitos que han buscado el efecto contrario —el odio fruto del desamor, como la Bzrp Music Sessions Vol. 53 de Shakira y Bizarrap—.

Con motivo del 14 de febrero, en LOS40 no solo hemos creado varias playlists musicales que enviar a tu crush o películas que tratan el amor más allá del romántico, también hemos querido recopilar las colaboraciones que han surgido del amor en pareja, independientemente de si tratan sobre esta emoción humana o no.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri, María Peláe y Alba Roig, Guaynaa y Lele Pons, Duki y Emilia, Camilo y Evaluna, y Beyoncé y Jay-Z, Taylor Swift y William Bowery (aka Joe Alwyn) han dado rienda suelta a su talento de forma conjunta con sus colaboraciones. ¿Conoces alguna más?

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri - En Casita

BAD BUNNY FEAT GABRIELA - EN CASITA | LAS QUE NO IBAN A SALIR (Audio Oficial)

Estábamos en pandemia cuando Bad Bunny decidió sacar Las que no iban a salir, los descartes de su disco YHLQMDLG. Entre ellas, encontramos En Casita, canción en la que el puertorriqueño colabora de forma improvisada con su novia Gabriela Berlingeri.

Rihanna y ASAP Rocky - Cockiness remix



Rihanna - Cockiness (Love It) (Remix) (Audio) ft. A$AP ROCKY

Es sabido por todos el amor a raudales que se profesan tanto Riri como Asap Rocky. Fruto de ese amor no solo ha venido en forma de vida, pues la de Barbados está esperando su segundo bebé junto al rapero, sino también en forma de canción y de videoclips. Ambos aparecen juntos en diferentes trabajos audiovisuales, como Fashion Killa, D.M.B, o este Cockiness Remix.

María Peláe y Alba Reig - No me mires así

María Peláe ft Alba Reig - No Me Mires Así

Hace dos años, María Peláe y Alba Reig cantaban a los cuatro vientos, mezclando lo sutil y lo descarado de su letra y su vídeo oficial, su relación de pareja. De este modo, ambas artistas cantan al amor libre y en todas su formas.

Offset y Nicki Minaj - Clout

Offset - Clout ft. Cardi B (Official Video)

Nicki Minaj y Offset colaboraron en este rap en el que hablan de postureo y critican a todo aquel caz de hacer cualquier cosa por conseguir influencia sobre la sociedad.

Camilo y Evaluna - Machu Picchu

Camilo, Evaluna Montaner - Machu Picchu (Official Video)

Machu Picchu es tan solo la enésima colaboración entre Camilo y Evaluna. Felizmente casados y con una hija en común, la pareja tiene canciones conjuntas como Índigo, Por Primera Vez... Pero decenas de dedicatorias, como Vida de Rico, Medialuna, Favorito, etc.

Beyoncé y Jay-z - '03 Bonnie & Clyde

JAY-Z - '03 Bonnie & Clyde ft. Beyoncé Knowles

El de Beyoncé y Jay-z es otro de nuestros matrimonios favoritos que cuenta con mil y una canciones, porque su historia de amor da para completar varias enciclopedias. Destacamos este '03 Bonnie & Clyde, pero también tienen Drunk in love, Dangerously in love, Crazy in love... y un disco conjunto: The Carters.

Duki y Emilia - Esto recién empieza

DUKI, EMILIA - Esto Recién Empieza (Video Oficial)

Duki y Emilia se se conocieron gracias a la música y una primera colaboración en común: Como Si No importara. En el vídeo podemos ver la química que tienen, lo que los ha llevado de ser amigos y salir de fiesta a ser una de las parejas más famosas de la música urbana. También han trabajado en Esto Recién Empieza, un sencillo en el que ambos hablan sobre el comienzo de su historia de amor mientras comparten imágenes de sus citas románticas.

Taylor Swift y William Bowery - Sweet Nothing

Taylor Swift - Sweet Nothing (Official Lyric Video)

Esta canción de Taylor Swift incluida en Midnights (3AM edition) no es una colaboración per se, pero, a la vez, sí lo es. En ella, como en otras tantas, participa en la composición William Bowery, que no es más que el alias de Joe Alwyn, el actor y novio de la estrella country.

Lele Pons y Gaynaa - Se te nota

Lele Pons & Guaynaa - Se Te Nota (Official Music Video)

Lele y Guaynaa se conocieron en 2019 en una fiesta que organizaba Becky G. En ese momento, ella tenía pareja, por lo que lo suyo se fue atrasando hasta que ambos se quedaron solteros. Más tarde colaboraron en Se te nota, un tema urbano en el que se dieron un beso que pocos esperaban. Unos años después, el puertorriqueño le propuso patrimonio a la influencer. Lo que seguro que no sabías de su relación es que en el momento que se dieron ese bonito beso en el videoclip todavía no estaban juntos.

Bonus track: las rumoreadas parejas



Sebastián Yatra, Aitana - Las Dudas

Sebastián Yatra y Aitana - Las Dudas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido su relación, no podíamos dejar pasar la oportunidad de añadir esta colaboración a la lista. ¡Nos encanta!



Feid, KAROL G - FRIKI (Official Video)

Feid y Karol G - Friki. Los rumores de esta nueva pareja viene sonando desde hace casi un año ya, debido a que los dos colombianos habrían dejado ciertos detalles en sus diferentes publicaciones de redes sociales que no han pasado desapercibidos entre los fans.

¿Cuál es tu colaboración favorita?