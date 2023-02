La nueva polémica de El Xokas en Twitch: “El 90% de lxs que quieren adelgazar y no lo hacen son unos vagos”

Uno de los comentarios que más podían leerse en las redes sociales durante todo el día de ayer era el popular meme: "Stop making stupid people famous". Todo ello después de una nueva polémica protagonizada por El Xokas durante su último directo en Twitch.

Por si no soléis ser consumidores habituales de su canal, este streamer que se ha popularizado en los últimos tiempos por sus numerosas horas de directo también lo ha hecho por asegurar en sus emisiones que sus amigos emborrachan a chicas en discotecas para liarse con ellas.

Y por si este escándalo sobre la libertad sexual no le hubiera puesto en la picota, El Xokas ahora tiene a medio universo de las redes sociales encima acusándole de gordofobia. Todo por sus palabras a la hora de definir a aquellas personas con sobrepeso que quieren perder peso y no lo hacen.

El vídeo con sus palabras se ha viralizado a través del mensaje de un tuitero que ha recordado una frase del propio streamer para dejar claro que quizá él no sea el más adecuado para juzgar a los demás: "El men que guardaba la basura en el congelador por no sacarla tiene un consejo para los que tienen problemas con el peso".

"La mayor parte de la gente que queréis cambiar vuestro físico y no lo hacéis es porque sois indisciplinados y unos vagos de mier**. Ese es el problema que tenéis. No es ninguna enfermedad ni nada genético. El 90% es porque sois unos vagos de mier**. Podéis echarle la culpa a quien os salga de la p***a pero la realidad os la estoy diciendo yo aquí. Eres un vago de mier** y eres indisciplinado. Por eso no conquistas objetivos. Porque el talento me lo paso por la p***a. Lo que veis aquí es Cristiano Ronaldo no Leo Messi" dijo en su directo.

El men que guardaba la basura en el congelador por no sacarla tiene un consejo para los que tienen problemas con el peso. pic.twitter.com/bqtjmn3m0S — Papajoshh (@Papajoshh) February 14, 2023

Más allá de que el Xokas no explica de donde saca los datos para asegurar que no hay trastornos genéticos, metabólicos, hereditarios, etc... en personas con sobrepeso, han sido muchos los que le han recordado que desde su silla, su PC y su cámara no está en derecho de juzgar a nadie.

Las críticas siguen arreciando sobre este streamer que parece sentirse como pez en el agua a la hora de descalificar a personas que no pueden solucionar sus problemas de sobrepeso. Y no es la primera vez que parece haber superado los límites de lo admisible tal y como las redes se están empeñando en recordarle.