Así es D3llano: El productor musical que está transformando el pop en España

Con el surgimiento y éxito de las plataformas de streaming en los últimos años estamos siendo testigos de un fenómeno que años atrás solo se vivía dentro de la música electrónica y la industria musical en general: cada vez con más frecuencia, los productores musicales detrás de nuestras canciones favoritas salen de entre las sombras y van siendo conocidos por el público gracias a su aparición en los créditos de los temas o con su nombre al lado del de los artistas con los que colaboran en una canción, ocupando el lugar y reconocimiento se que merecen.

Dentro de la industria nacional, cada vez suenan con más fuerza nombres como los de D3llano, uno de los responsables directos del surgimiento de una nueva ola dentro del pop urbano y alternativo en español (junto a otros nombres como el de Pablo Rouss o BLNCO) y de la nueva dirección que está tomando el género hacia la electrónica en los últimos tiempos.

Pablo Rodríguez de Llano, la figura detrás de este nombre artístico, es todo un artista multidisciplinar. Con más de ocho años de carrera a sus espaldas dentro de la industria musical (ya fuese como estudiante, músico, productor, compositor o DJ), en 2015 toma la decisión de trasladarse desde Ávila hasta la capital para cursar el Grado de Creación Musical de la Universidad Europea de Madrid: una experiencia formativa donde se sembró la semilla de lo que terminaría siendo su primer disco, Mil noches sin dormir, que surgió como parte de su Trabajo de Fin de Grado.

Desde entonces se ha esforzado siempre por dejar su seña de identidad y origen en la música electrónica en todos los temas en los que ha trabajado. Con 27 años, puede presumir en su currículum de haber formado parte de carteles de grandes festivales nacionales como el Arenal Sound o el FIB, así como de la banda sonora de series como Élite (donde en su primera temporada podemos escuchar París y Te Miro) o Toy Boy.

D3llano / Dehanover / @alienboy10

Desde ese 2018 en el que su música amenizaba los pasillos y fiestas de Las Encinas han pasado cinco años. Cinco años en los que D3llano no ha dejado de trabajar y crecer como profesional, sobre todo de la mano de Delgao, uno de los artistas con los que más ha colaborado desde que se conocieron en 2019. Al ex miembro de Go Romeo le conoció a través de un directo de Instagram y así lo cuenta para LOS40:

"Él estaba con Sadly en un directo y yo con Sadly sí que me seguía en Instagram, él sí que conocía mi trabajo. Me preguntó cómo trabajaba yo y que si nos podíamos juntar algún día. Entonces le chequeé un poco las cosas que hacía y le gustó y quedamos un par de semanas después. No fue ni para componer, fue para comer un kebab, para conocernos y nos llevamos tan bien que desde entonces fue todo rodao', la verdad".

A la hora de definir su propio estilo, él mismo destacaba así su capacidad de adaptación a cualquier género durante una entrevista para NEO2 en septiembre de 2021: "Sobre todo, me gusta mi versatilidad, ya que creo que puedo trabajar una gran amplitud de estilos y géneros y disfrutar y aprender de todos ellos. Me gusta mezclar estilos en mis producciones y hacer hibridaciones que pueden parecer raras en un primer momento [...] no me etiqueto en ningún género y siento que no hago ningún género concreto, me gusta experimentar y hacer cosas muy diferentes, ser versátil y no acomodarme, pero si tuviera que mojarme diría que hago pop con tintes electrónicos".

Un pop con tintes electrónicos que cada vez con más frecuencia vemos cómo atraviesa la esfera de la música independiente para colarse poco a poco en el mainstream: una de las artistas con las que más ha colaborado es Samuraï, nominada a Artista Revelación en Los40 Music Awards 2022, que abandera el pop alternativo con canciones como Entre Tejados o De Charco en Charco junto a Belén Aguilera.

D3llano en concierto / @pablomtuche

Junto a la catalana, con la que comparte una colaboración con Hens (Otra ronda más), le hemos visto trabajar en los últimos días en el estudio de producción y es uno de los nombres responsables del EP que lanzará en plataformas digitales durante el mes de junio. Un EP que precisamente transita desde el sonido de SUPERPOP hacia el hyper-pop y la música electrónica para continuar con su proceso de experimentación y búsqueda de sonidos propios.

Su último trabajo hasta la fecha se lanzará este 16 de febrero, Se nos ha hecho tarde, junto a Blanca Vergara. Lo que está claro, en cualquier caso, es que la música de este 2023 lleva también su nombre y apellidos.