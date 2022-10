7 canciones para conocer a Samuraï, nominada a Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2022

Samuraï ha comenzado el año con muy buen pie y puede acabarlo por todo lo alto. Este 2022, la joven madrileña se ha postulado como una de las grandes promesas del pop emergente en nuestro país, con hitos como el lanzamiento de dos EPs, Lo bonito y Lo que no te cuentan, su participación en nuestra gira de verano LOS40 Summer Live y la nominación a Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2022, candidatura que comparte con Chanel, Walls, Leo Rizzi, DePol y Polo Nández.

Aroa Lorente, el nombre real de la artista, escogió tal seudónimo para su proyecto musical no tanto por la cultura de guerreros japoneses sino por el apodo que le pusieron durante su etapa en el colegio. Combinando sonidos actuales con ese pop-rock alternativo de principios de siglo, actualmente supera los 300.000 oyentes mensuales en plataformas digitales y suma más de 12.500 seguidores en Instagram.

Para que ni su éxito ni su música te pille de nuevas, aquí te dejamos las 7 canciones de su discografía que necesitas tener en tu playlist. 7 razones por las que podría conseguir un 'Premio 40' el próximo 4 de noviembre en el Wizink Center.

1. Tirando Balas

Samuraï - Tirando Balas

Este tema es uno de los más populares de la cantante. Publicada en 2021, acumula más de 4.5 millones de reproducciones en Spotify. Con un sonido muy fresco, combinado con destellos electrónicos y un estribillo muy pegadizo, esta joven de 21 años ha cautivado a decenas de miles de personas.

2. Sin Freno

Samuraï - Sin Freno

El amor mueve montañas, también para Samuraï. En una pasada entrevista con LOS40, nos aseguró que lo dejaría todo por amor. Y que escribir sobre este sentimiento le sale natural. Prueba de ello es este hit, que junto a Bonita y Entre Tejados, dan forma a un extended play con el que contar sus historias de amor de la manera más punkarra.

3. Bonita

Samuraï - Bonita

El método espanglish no es solo cosa de artistas estadounidenses con ascendencia latina, como Becky G o Camila Cabello. Uno de sus objetivos y sueños a largo plazo dentro de este mundillo es "romper esa barrera que hay con la música en inglés. Que pueda hacer un tema en español con una artista anglo y no sea raro", recalca. Por eso, encontramos entre su repertorio canciones como está que, además de conseguir entrar en nuestra lista, mezclan el español y el inglés con una naturalidad aplastante.

4. De Charco en Charco (feat. Belén Aguilera)

Samuraï, Belén Aguilera - De Charco En Charco

Aroa cuenta con pocas colaboraciones a sus espaldas. Es cierto que lleva poco tiempo, prácticamente dos años, formando parte de la industria musical, pero también lo es que no cualquiera vale para crear un dueto. Para ella, debe haber una experiencia conjunta y similar sobre la historia que quiere escribir y cantar al mundo, como el esta junto a Belén Aguilera. "Me gustan mucho las colaboraciones, me parecen épicas. Pero soy muy mía y hasta que no conecte mucho con un artista no puedo hacer una canción. Por eso he sacado muy pocas colaboraciones", ha explicado.

5. Entre tejados

Samuraï - Entre Tejados

Como ya hemos mencionado, sus vivencias personales sobre amor o desamor alimentan su propia inspiración. Esta, concretamente, es una canción que habla sobre tener todo bajo control. "Es una sensación que nunca había tenido. Cuando la tuve quise analizarla y en la propia canción me hablo a mí misma", declara.

6. No quiero pensar

Samuraï - No quiero pensar

Esta joven no solo le canta al aspecto más bonito de estar enamorada, también a su cara B: los celos, la dependencia... Este No quiero pensar se pregunta: "Y si el amor nos hace libres, ¿por qué sigo atada a ti?". Del mismo modo, en su último EP Lo que no te cuentan, también indaga en la rabia y en esos sentimientos que te hace agarrarte a las cosas, con temas como Tóxico o Cómo me voy a olvidar.

7. Tal para cual

Samuraï - Tal para cual

Un tema anterior a su primer EP, Crushcrushcrush, que transita por el R&B y sonidos más urbanos de la mano del artista y productor D3llano, músico que refleja sus claras raíces de la música electrónica en sus producciones, cuyos sonidos aplica sobre la música pop y urbana en español.

¿Está Samuraï entre tus apuestas de LOS40 Music Awards 2022, gala de premios que se celebra el próximo 4 de noviembre desde el Wizink Center de Madrid?