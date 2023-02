¿Qué tiene que ver Renaissance World Tour de Beyoncé con ‘The Last of Us’?

Todo el mundo está hablando de Beyoncé y su Renaissance World Tour. Las fechas de su gira mundial están poco a poco colgando el cartel de Entradas Agotadas con cifras récord de ventas como sucedió en el caso de su show en España que tendrá lugar en el Estadio de Montjuic.

Para su único compromiso en suelo español, la diva estadounidense consiguió despachar las más de 55.000 entradas disponibles en apenas 30 minutos provocando, casi de inmediato, un efecto rebote en los precios que se dispararon en quienes quieren hacer el agosto a costa de Queen Bey.

Por fortuna, esos son los menos casos porque lo que ha despertado Beyoncé en su legión de seguidores es una enorme emoción después de varios años sin salir de gira por culpa de la pandemia. Un tiempo que aprovechó para poner en marcha su trilogía de álbumes de estudio.

La solista va a presentar todas estas canciones en directo muy pronto y hay fans que no pueden esperar. Es por ello que han intentado encontrar la forma de imaginarse cómo será el día en el que por fin puedan ver a su ídola sobre el escenario.

Y ahí es donde ha entrado en juego la imaginación de unx de sus seguidorxs que, ni corto ni perezoso, ha decidido subir a las redes el momento en el que jugando a The Last of Us Parte II se pasa por el estadio de Seattle donde Beyoncé realizará su concierto dentro de su Renaissance World Tour.

Durante el verano de 2023 Beyoncé viajará por todo el mundo para presentar su último trabajo y la confirmación de ello debemos agradecérselo a la madre de la artista con su consentimiento. Porque Miss Tina Knowles subastó durante una gala benéfica la posibilidad de pujar por dos entradas con acceso al backstage y mucho más de cualquier evento de esa futura gira.

Ahora solo falta esperar para saber cuándo verán la luz los siguientes episodios de Renaissance que han sido divididos en tres partes para formar una trilogía. Renaissance Act 1 está siendo un éxito de público y crítica con numerosos reconocimientos internacionales y ya estamos ansiosos por disfrutar de las siguientes entregas que ojalá lleguen antes de que se ponga la gira en marcha.

La concepción de todos y cada uno de sus trabajos ha sido realizado durante cada uno de los 3 años que ha durado la pandemia: 2020, 2021 y 2022. Con esta premisa parece probable que todos estos discos de estudio de Beyoncé que verán la luz en el futuro (de momento se desconoce títulos y fechas de lanzamiento) tengan una importante carga emocional que dependerá del estado de ánimo que tuvo la solista en esos años.

"Este proyecto de tres actos se grabó durante los tres años de pandemia. Un tiempo que fue para estar quieta, pero también uno que me pareció el más creativo. Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que nada más se movía. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicio. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamiento excesivo. Un lugar para gritar, soltar, sentir libertad. Fue un hermoso viaje de exploración" explicó Beyoncé en su día.