Bertín Osborne ofrece una recompensa a quien le ayude a encontrar a su perro perdido

El vínculo que se crea entre un humano y su mascota es magnífico e indestructible y esto Bertín Osborne lo sabe bien, pues desde que hace dos semanas su perro Thor, un pastor alemán de cuatro años de edad, desapareció de su finca en Sevilla, el cantante y presentador de televisión no ha dejado de buscarle ni un solo segundo y ahora, ha llegado incluso a ofrecer una recompensa a quien le ayude a dar con el paradero del animal.

Bertín se ha servido de las redes sociales para lanzar un último llamamiento para la búsqueda de Thor. Y es que, aunque ya advirtió el pasado 31 de enero de que unos días antes su mejor amigo perruno había desaparecido, el cantante y comunicador parece no perder la esperanza y ha querido reavivar la búsqueda publicando un nuevo comunicado en el que ofrece una "importante" recompensa a quien le mande cualquier pista que le permita dar con el escondite de Thor o se lo devuelva sano y salvo.

"Como muchos sabéis he perdido a mi perro, un pastor alemán de cuatro años que se llama Thor y es maravilloso, en el triángulo Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor Carmona", ha recortado Bertín para arrancar su segundo llamamiento a la búsqueda.

El autor de Abrázame, amor, abrázame ha explicado que en los últimos días ha recibido cientos de fotografías de canes que se parecen mucho a Thor y que andan sueltos por la provincia de Sevilla, y de entre ellas, está seguro de que hay alguna en al que se puede ver a su mascota, algo que ha parecido trasmitirle una gran tranquilidad y que podría ser lo que le ha llevado a intentar reavivar la colaboración ciudadana en su búsqueda.

"Sé que está por ahí. Entonces yo quiero a hora hacer un llamamiento que a los que me estéis escuchando y sepáis donde pueda estar o lo veáis... Yo quiero dar una recompensa a quien me de la información de dónde está o me lo agarre", ha continuado Bertín.

Bertín ha acabado sosteniendo que, aunque Thor sea un perro grande, es totalmente manso. "Por favor, si lo veis suelto agarradlo y llamadme. Mandadme un mensaje. Todos sabéis como contactarme a través de Instagram... Y tendréis una recompensa importante", ha acabado el presentador de Mi casa es la tuya.

Sus fans le mandan cariño cada día desde que desapareció Thor

Aunque no están siendo semanas fáciles para el cantante y empresario, Bertín Osborne no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos sus fans y seguidores en las redes sociales el cariño que le mandan día a día.

El artista ha explicado que se siente muy sorprendido con la recepción que están teniendo sus peticiones de ayuda, así como por las decenas y decenas de mensajes de apoyo y cariño que sus fans le están mostrando. "Sois unos fenómenos y de corazón, gracias", escribió en su Instagram hace unos días, cuando continuaba pidiendo a la gente de la zona que estuviese ojo avizor por si Thor pasaba cerca de sus casas.