Blas Cantó estrenará su nueva canción, ‘A fuego’, este 17 de febrero

Un pasito más hacia el lanzamiento final. Blas Cantó va 'quemando' poco a poco las distintas etapas que conducen al lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. Y la novedad más reciente la ha confirmado el propio artista a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales. El músico ya tiene listo para estrenar su nueva canción, A fuego, este próximo 17 de febrero.

"Huiste tú sin avisar, quién me disparó primero, y aunque yo te di de más, ahora ya no te echo de menos.Cada mentira abre una herida y aunque te intenté olvidar, se quedó grabado a fuego. Si me mataste una vez, cómo pretendes volver. He aprendido a controlar mis pasos cada vez que intento caminar por donde no estés, ya verás que el final no soy yo quien pierde más, me verás desaparecer" se escucha cantar al intérprete murciano en los breves adelantos de la canción que ha presentado en sus redes sociales.

En este caso la producción corre a cargo de Oliver Som (James Blunt, Robbie Williams...) con letra de Dangelo y Sergio Rivero. Del resto, tendremos que seguir esperando. Todo ello encaminado a un segundo disco en solitario de Blas Cantó que será un estallido de colores con una imagen renovada, con muchos guiños al mundo de la moda y con un espíritu de directo muy fuerte para el que el intérprete se ha rodeado de una banda con teclista, percusión y guitarra.

Un éxito totalmente bailable y que podría convertirse en una de las grandes sorpresas de los primeros meses del 2023. Con A fuego serán 3 las canciones que Blas habría presentado entre el pasado verano y este mes de febrero incluyendo El bueno acaba mal y Marte, dos producciones muy distintas que adelantan una propuesta sonora y musical alejada de lo que hasta ahora conocíamos del intérprete.

Desde hace un par de días se encuentran a la venta las entradas para los dos shows secretos que anunció hace unos días que servirían como tarjeta de presentación en directo de todas sus nuevas canciones. Sus seguidorxs tienen claro la fecha de ambos directos (1 de abril en Madrid y 2 de abril en Barcelona) pero su ubicación seguirá siendo secreta.

Los asistentes a cualquiera de estos dos secret shows podrán disfrutar del estreno en directo de las nuevas canciones que formarán parte de la nueva aventura discográfica del intérprete murciano cuyo título y fecha de lanzamiento de momento también son un secreto por desvelar.

"Se me ha hecho eterno, pero ya puedo contaros que nos podremos ver en estos dos SECRET SHOWS en Madrid y Barcelona, en los que cantaré por PRIMERA VEZ las canciones de mi nuevo álbum totalmente en vivo. Entradas a la venta desde el lunes 13 de febrero a las 5 de la tarde. Esta semana va a ser muy intensa, así que estad muy atentos porque llegan muchas sorpresas. 👑" escribía el artista a la hora de anunciar el inicio de esta nueva era en su carrera.