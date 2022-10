Blas cantó pone fecha al estreno de su nueva canción: ‘Marte’

La nueva canci贸n de Blas Cant贸 ya tiene nombre y fecha de lanzamiento. El solista ha confirmado a trav茅s de sus redes sociales que este mismo viernes ver谩 la luz el nuevo sencillo de su pr贸ximo proyecto discogr谩fico y lo ha hecho con mucho humor: "Marte馃殌 llega el JUEVE por la noche, bueno, en realidad ya ser铆a VIERNE. Pues eso, MARTE 馃き".

El pr贸ximo 14 de octubre se podr谩 disfrutar en todas las plataformas de streaming esta canci贸n que recoger谩 el testigo de su exitoso El bueno acaba mal con el que empez贸 la andadura se su inminente aventura musical.

Todo un temazo lleno de ritmo y de marcha ideal para las locas noches oto帽ales que vienen en este 2022. Para esta canci贸n, el solista ha contado con la producci贸n de Lucas Otero y la composici贸n de Chechu y Piero, nombres habituales del g茅nero urbano.

Todo ello encaminado a un segundo disco en solitario de Blas Cant贸 que ser谩 un estallido de colores con una imagen renovada, con muchos gui帽os al mundo de la moda y con un esp铆ritu de directo muy fuerte para el que el int茅rprete se ha rodeado de una banda con teclista, percusi贸n y guitarra.

Blas Cant贸 ha utilizado redes sociales como TikTok para ir ofreciendo peque帽os adelantos de esta canci贸n al gran p煤blico y la respuesta no ha podido ser m谩s positiva. Todxs sus seguidorxs est谩n encantados con la propuesta sonora y visual del int茅rprete.

Una propuesta que, en su conjunto, a煤n no tiene t铆tulo ni fecha definitiva. O si lo tiene, lo mantiene en el m谩s absoluto de los secretos. El segundo 谩lbum de estudio del murciano sigue siendo todo un misterio del que por el momento sus fans solo tienen un par de pistas.

"En el 谩lbum que sale el pr贸ximo a帽o he tenido la oportunidad de expresar cosas de la manera que no hab铆a hecho antes. Me he involucrado m谩s en las producciones y en la composici贸n. Estoy m谩s fresco y contando cosas que no hab铆a contado antes. Adem谩s, es un momento de mi vida en el que estoy saliendo m谩s, estoy conociendo a m谩s gente y estoy m谩s extrovertido" dijo durante una entrevista con LOS40.

T铆tulos como Ceniza o A fuego son algunas de las canciones que formar谩n parte de este elep茅 al que le seguimos la pista muy de cerca: "Hay una canci贸n que se llama Ceniza sobre la que ya escrib铆 en mi libro y promet铆 sacarla. Va a ir en el 谩lbum. Es una de las canciones m谩s importantes para m铆 porque es el camino de la oscuridad hacia la luz.. Sent铆a que era tan malo, que estaba tan mal, que no merec铆a ser amado. Es una canci贸n importante que me da una energ铆a tremenda".