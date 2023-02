Samuraï anuncia la llegada de 'Tiro al aire', el primer adelanto de 'Artillería'

En poco más de tres años Samuraï se ha convertido en todo un referente del pop alternativo en España. Un tiempo en el que la cantante madrileña ha lanzado al mercado tres EPs, conseguido millones de reproducciones en sus canciones y una nominación a Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2022, siendo capaz de difuminar los límites entre los círculos de música independiente en los que se mueve y el mainstream.

Este 2023 se presenta para ella cargado de música. A finales del mes de enero lanzaba su colaboración con La La Love You, El principio de algo, y en los últimos días ha compartido con sus fans la existencia de un nuevo proyecto en el que vuelve a regalarnos música de la mano del equipo que la ha acompañado todo este tiempo.

"Nunca he tenido tantas ganas de anunciar algo. Me moría de impaciencia. El curro, el amor, la rabia, la paz que llevan estas seis canciones no tienen sentido. Nos vemos pronto con el primer adelanto" publicaba en su cuenta de Instagram el pasado domingo junto a un carrusel en el que, como es habitual en su trayectoria, presentaba un collage con el título de su cuarto EP, ARTILLERÍA, y el track list de las seis canciones que lo forman.

Beso nuclear, Cuerpo a tierra, Punto de fuga, Pared y espada, Mechero (una colaboración por el momento desconocida) y Punto de fuga son los seis temas que componen este nuevo proyecto en el que la artista vuelve a rodearse de sus productores habituales: D3llano y Kickbombo. De hecho, el primero utilizaba la sección de comentarios para hacerle llegar el siguiente mensaje y fijar las expectativas para sus fans: "Lo mejor que hemos hecho hasta ahora, te vas a comer el mundo".

Dicho y hecho, hace escasas horas Samuraï volvía a sorprendernos con una publicación en sus redes sociales anunciando que Tiro al aire llegará este 24 de febrero, regalándonos un fragmento de su versión en estudio y del videoclip que acompaña al tema; así como un fragmento de la letra en las notas del móvil donde se puede leer: "Porque yo siempre voy a querer un último adiós, y en cada canción que bailábamos juntos seguiremos vivos, y en cada rincón y en cada verso que te escribo".

D3llano, productor de Samuraï, a través de Instagram Stories / Instagram Stories / @d3llano

De momento solo nos queda esperar la llegada de este tema a las plataformas con la seguridad de que Samuraï seguirá sonando con fuerza este año. Más de 600.000 oyentes mensuales se dejan acompañar ya por su música, ¿te unes a ellos?