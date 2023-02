Las nuevas canciones de Twice llegarán en marzo en su disco ‘Ready to be’

10 de marzo. Esa es la fecha escogida por Twice para la publicación de Ready to be, el duodécimo mini-lp de su carrera discográfica que arrancara hace 8 años. Queda algo menos de un mes para la llegada de su nueva aventura musical y la formación ya ha desvelado el nombre de las 7 canciones incluidas en él.

La girlband compuesta por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu sigue demostrando su enorme talento creativo para dar vida a más y más canciones. Cinco nuevas composiciones (además de la versión en inglés de una de ellas y Moonlight sunrise, que ya había aparecido antes) para las que han contado con la colaboración de Galactika, JQ, Nina Ann Nelson... Una circunstancia muy esperada ya que en muchos de sus anteriores trabajos han firmado grandes colaboraciones a nivel compositivo con artistas como Jade de Little Mix, Zara Larsson, Julia Michaels...

Este nuevo lanzamiento llega apenas medio año después de la publicación de su anterior trabajo Between 1 and 2 en el que las nueve integrantes estrenaron el acuerdo de renovación con su compañía JYP Entertainment que continuará trabajando para llevar a Twice a lo más alto gracias a su música.

Combinando las canciones en japonés y coreano con los temas en inglés han conseguido hacerse un hueco en mercados tan dispares como el europeo y el asiático siendo asiduas en las listas de ventas de ambos con una gigantesca legión de seguidorxs que ya está esperando las canciones de Ready to be como agua de mayo.

De momento no existe confirmación oficial de que estas canciones vayan a contar con algún videoclip ni de cuándo se producirá el lanzamiento oficial del primer sencillo que servirá como tarjeta de presentación a este proyecto y que llevará el título de Set me free tanto en su versión en inglés como en coreano.

Estas son las canciones del disco Ready to be de Twice que se publicará el próximo 10 de marzo de 2023: