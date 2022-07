Twice desvela todos los detalles de su nuevo mini LP: ‘Between 1 and 2’

Siete años después de su formación, Twice ya tiene listo su undécimo mini LP del que ha desvelado todos los detalles. La girlband compuesta por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu sigue demostrando su enorme talento creativo para dar vida a más y más canciones. Su nuevo proyecto musical, Between 1 and 2, ya está a las puertas de su lanzamiento.

El álbum se pondrá a la venta el próximo 26 de agosto y estará compuesto por 7 canciones de las que ya conocemos sus nombres y apellidos ya que el listado definitivo de temas ha sido desvelado. Y lo hace poco después de que se conociera que la banda va a publicar a finales de este mes su álbum en japonés Celebrate.

Todo ello al mismo tiempo que sus nueve integrandes decidían sellar con su firma el acuerdo de renovación con su compañía JYP Entertainment que continuará trabajando para llevar a Twice a lo más alto gracias a su música. De momento su álbum Celebrate ya puede escucharse en plataformas de streaming asiáticas y en breve empezarán con la promoción de Between 1 and 2 que se presentará con Talk that talk como single principal.

En el anuncio podemos comprobar cómo algunas de las componentes de la formación aparecen acreditadas en solitario en la composición de estos nuevos temas. Es el caso de Chaeyoung con Basics, Jihyo con Trouble o Dahyun con Gone y When we were kids. Pero pese a ello, la verdader fuerza de este grupo siempre ha sido su unión para dar vida a sus canciones que han conseguido conectar con el público.

De momento no existe confirmación oficial de que estas canciones vayan a contar con algún videoclip ni de cuándo se producirá el lanzamiento oficial del primer sencillo que servirá como tarjeta de presentación a este proyecto.

TWICE 11TH MINI ALBUM

"BETWEEN 1&2"



Tracklist

Lead Track - ‘Talk that Talk’



Release on

2022.08.26 FRI 1PM KST/0AM EST



Worldwide Pre-order Starts

2022.07.26 TUE 1PM KST/0AM EST#TWICE #트와이스 #BETWEEN1and2 pic.twitter.com/TBft00LVpo — TWICE (@JYPETWICE) July 25, 2022

Este es el listado de canciones de Twice