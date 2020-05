Zara Larsson y Julia Michaels, detrás de un esperado éxito K-POP

El K-Pop avanza en su conquista musical sin encontrar a su paso ningún tipo de barrera y conquistando cada vez a más oyentes en todo el mundo. Pero no solo gana cada vez más fans entre el público, sino que también, son cada vez más artistas los que caen rendidos ante su sonido.

Si bien hace tan solo unas semanas Jin y Jungkook de BTS se unían al último videoclip de Selena Gómez o Dua Lipa abrazaba este género en el último remix de Physical, ahora son Zara Larsson y Julia Michaels quienes han sorprendido introduciéndose de lleno en el pop coreano.

Una noticia que ha hecho saltar todas las alarmas cuando JYP Entertainment anunciaba el tracklist completo de More & More, compuesto por siete nuevas canciones y que dan vida al esperadísimo retorno de la girlband Twice. Además de More & More, los otros seis títulos también desvelados son: Oxygen, Firework, Make Me Go, Shadow, Dont Call Me Again y Sweet Summer Day.

Pero ha sido el tema que lleva por nombre el título del álbum y el cosiderado single principal de este nuevo proyecto, el que ha sorprendido al contar como protagonistas de su composición con la artista estadounidense Julia Michaels y con la sueca Zara Larsson, junto a Justin Tranter y Uzoechi Emenike. Evidentemente, el anuncio ha hecho enloquecer las redes de inmediato ante la noticia, llegando a situar a la intérprete de Lush Life como trending topic, y que, como era de esperar ha elevado el hype hacia unos niveles altísimos.

JULIA MICHAELS Y ZARA LARSSON GENTE ESTAMOS TOCANDO EL CIELO pic.twitter.com/nTS0RNblHl — nishi𖧵 busco mutuals !! (@tad9shi) May 18, 2020

Eso sí, aún habrá que esperar hasta el 1 de junio para escuchar estos nuevos y esperados ritmos K-Pop. Aunque, para que la espera resulte menos tediosa, Twice ha compartido varios teasers de More & More en YouTube, cada uno de ellos protagonizado por una de las componentes de la banda.

Una muestra más de que el K-Pop no entiende de fronteras y también una apuesta por el talento femenino, ya que, en esta ocasión, Twice ha contado con dos de las artistas femeninas más reseñables del panorama actual para la producción. Algo que la propia Dua Lipa ha confirmado como algo no tan fácil de conseguir, por lo que también la británica ha apostado por Julia Michaels como parte creativa de su tercer álbum.

