The Weeknd abre las puertas de su gira mundial a las cámaras de televisión

Los tres últimos años y pico que han pasado desde la publicación de After hours de The Weeknd han sido una locura. Gracias a su talento y a sus canciones el solista canadiense ha visto como las canciones de ese disco iban desfilando una por una por el número 1 de las listas de ventas. Sin embargo, el solista también ha tenido momentos no tan memorables a los que quiere y va a darles la vuelta.

Hablamos de una parte de su gira mundial After hours till dawn en la que el intérprete vivió uno de los episodios más duros de su carrera recientemente. El cantante y productor tenía que ofrecer una triple cita en Los Ángeles ante millones de personas. Pero entonces su voz se fue.

Sin previo aviso y sin posibilidad de solucionarlo inmediatamente, The Weeknd tuvo que posponer su gira mundial por motivos de salud. "Acabo de perder mi voz, Esto me está matando. No quiero parar el show pero no puedo daros el concierto que me gustaría ofreceros ahora mismo. Os devolveremos el dinero y daremos otro concierto muy pronto. Quiero disculparme con vosotros personalmente... Lo siento muchísimo... Os quiero. Muchísimas gracias" explicó en su momento sobre el aplazamiento de sus shows.

Ahora le ha llegado la oportunidad de redimirse y no quiere que sea solo para el disfrute de unos pocos privilegiados. Y por ello el solista abrirá las puertas de su gira mundial de par en par para que entren hasta el fondo las cámaras de televisión. En este caso, la retransmisión en vivo llevará la firma y el sello de HBO.

Todo sucederá el próximo 25 de febrero desde el Sofi Stadiun de Los Ángeles y para disfrutar del mismo sólo hará falta tener una cuenta de HBO Max.

En el caso de que no hayas conseguido las entradas para la doble cita que The Weeknd tiene en nuestro país en Madrid y Barcelona, tendrá la oportunidad de disfrutar del directo de The Weeknd desde el Sofi Stadium de Los Ángeles.

Por Madrid y Barcelona pasará en concreto los días 18 y 20 de julio respectivamente. Así, el Cívitas Metropolitano y el Estadi Olímpic Lluís Companys recibirán al intérprete con los brazos abiertos y muchas ganas de darlo todo. Aunque no vendrá solo. Kaytranada y Mike Dean serán sus teloneros en la gira por nuestro continente y América Latina.