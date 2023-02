El jefe creativo de Pixar se moja y responde por qué cree que ‘Lightyear’ no triunfó como se esperaba

Pixar sabe mucho de arriesgarse, aunque no contaba con que su mayor atrevimiento pasaría por darle una película en solitario a uno de sus personajes estrella. Lightyear fue el culmen de años de estrenos de secuelas —Toy Story 4, Los Increíbles 2—, y pese a que parecía un producto de lo más atractivo para varias generaciones, no terminó teniendo el resultado esperado en taquilla.

La historia tenía una premisa muy clara: era la película sobre un astronauta que Andy fue a ver en 1995, y quedó tan fascinado que pidió un muñeco Buzz Lightyear para su cumpleaños. Sin embargo, al público del 2022 no pareció gustarle tanto como al protagonista de Toy Story.

Con un presupuesto de 200 millones de dólares —sin contar gastos de promoción—, la película terminó recaudando 218, algo que no suele suceder en los estudios que trajeron al mundo títulos como Wall·e o Up, entre otros. Hay que destacar que, a términos totales, la película acabó colándose en el puesto 19 de las más taquilleras de 2022; aunque su poca diferencia con respecto a lo invertido en ella hace que no sean buenas cifras.

Ahora, en una entrevista para el medio estadounidense The Wrap, un directivo de Pixar se ha pronunciado sobre lo que creen que pasó. Así ha contado Pete Docter cómo hacen autocrítica: “Hemos hecho un gran examen de conciencia sobre eso porque a todos nos encanta la película. Nos encantan los personajes y la premisa. Creo que probablemente lo que salió mal es que le pedimos demasiado a los espectadores. Cuando escuchan Buzz dicen, genial, ¿dónde están Mr. Potato, Woody y Rex? Y luego nos metemos en esta película de ciencia ficción en la que dicen ¿Qué?”.

Sin duda, se refiere a dos de los aspectos más llamativos de la película: la ausencia de referencias a Toy Story y la complicación de la trama. Sobre la primera, los directores se tomaron muy en serio la creación del mundo que rodeaba a Buzz; y pese a que no tendría sentido meter nada de la película de Woody y compañía —hay que recordar que en en ese universo son juguetes de otras marcas—, mucha gente lo echó de menos.

En cuanto la segunda, los viajes intertemporales pueden ser difíciles de comprender, sobre todo para los espectadores más pequeños. El hecho de que Buzz se pase varios años intentando encontrar la solución a su problema trae una de las tramas más complicadas de la película, que sí cumple en un contexto de ciencia ficción, aunque no en cuanto a lo que suelen explicar las películas Pixar.

Aun así, no se quita culpa: “Incluso si leyeron de qué iba en la prensa, era un poco, quizá demasiado, diferente. Tanto en concepto como en la forma en la que se dibujaban los personajes y en la manera en la que se representaban en pantalla. Era mucho más una película de ciencia ficción. Y Angus MacLane, el director, se tomó muy en serio la forma en la que quería representar esos personajes de ficción como personajes reales”, comenta.

Finalmente, da con la clave de lo que pudo pasar para ese bajo rédito. “Pero los protagonistas de Toy Story son mucho más amplios de lo que creemos, por lo que creo que hubo una desconexión entre lo que la gente quería/esperaba y lo que les estábamos dando”, concluye.

Lightyear está disponible en Disney+.