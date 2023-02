Lola Ortiz, Reina del Carnaval de Las Palmas, dedica unas palabras a su novio fallecido

Lola Ortiz, más conocida en Instagram como Lolita, acaba de hacer realidad su sueño. La que fuese concursante de Supervivientes en 2015 y, anteriormente, tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa, ha conseguido coronarse como la Reina del carnaval de las Palmas este 2023, un evento en el que no ha podido evitar acordarse de su novio fallecido, Luis Ojeda, a quien ha querido dedicarle unas emotivas palabras.

Esta pasada noche del viernes 24 al sábado 25 de febrero ha tenido lugar el desfile de los diferentes grupos de Carnaval. Entre todas las candidatas solo una podía alzarse con el primer puesto y esa ha sido Lola Ortiz, elegida como la reina indiscutible de esta gran fiesta. La joven ha sorprendido con un traje, que podría considerarse una auténtica delicia para los fans del brilli brilli, que ha sido bautizado como "Perdifia de amor".

Esta obra de arte ha sido elaborada por Sergio León Ortega y Josep López Martí y lleva el color rojo como protagonista. Esto simboliza la fortaleza de una mujer empoderada para mantenerse a flote, después de tocar fondo con la muerte de su hico de 20 años. Desde que anunció que iba a presentar su candidatura para la Reina del Carnaval en su perfil de Instagram, la joven no ha parado de mencionarle y recordarle a través de varias publicaciones en las redes sociales.

Ahora, tras convertirtse en la auténtica soberana de esta fiesta ha querido mandarle un tierno mensaje. “Estoy muy feliz”, ha comentado muy emocionada. “Se lo dedico a Luis. Es la persona que me cuida desde el cielo”, ha manifestado entre lágrimas.

Su duelo

La que fuera tronista del programa de Telecinco tuvo que enfrentarse a uno de los momentos más duros de su vida: la muerte repentina del que según ella era el amor de su vida. Todavía se desconocen las causas de su fallecimiento, pero el joven perdió la vida con tan solo 20 años.

Este duro golpe dejó a Lola completamente desolada. De hecho, en más de una ocasión ella ha reconocido que gracias a él pudo vivir y sentir el amor más puro y real de su vida. Está perdida ha marcado mucho a la canaria que, pese a haber vuelto a enamorarse y desenamorarse después de este varapalo, ha continuado llevando a Luis en el corazón.

Horas antes a conocer la noticia de que se convertiría en la auténtica reina del Carnaval en Las Palmas, Lola ha revelado más detalles sobre el significado de su traje. La joven ha explicado a través de un post de Instagram que se ha inspirado en la canción de Historia de un amor de Luz Casal para diseñar su atuendo. Todo un clásico que habla de la pérdida y el desamor.

Algo a lo que también ha querido hacer referencia este mismo post con las siguientes palabras: “El desamor puede ser terrible cuando sientes dolor y rabia. Así que, no quiero que sean esas emociones la que me hagan arrastrar 400 kilos de traje, más bien quiero que sean el amor puro y sano las que me lleven a darlo todo”.

Lola Órtiz, que no ha podido evitar acordarse una vez más de su novio, ha desaprovechado la ocasión para escribirle unas tiernas palabras. “Vainilla no sólo es una palabra o el nombre de mi perro, es un amuleto, una esperanza, un recuerdo especial y presente que me alivia el alma. Vainilla significa te quiero en un idioma que creamos el desamor más duro de mi vida y yo, ese que jamás volverá nunca, pero que siempre estará en mis pensamientos 💙💫. Gracias por darme fuerzas cuando más lo necesito”, ha declarado.