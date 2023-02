Sofía Martín: “Tengo dos canciones con Lérica que nunca han visto la luz”

¡Estamos Tuki! ¿La razón? Este mismo viernes, 24 de febrero, Sofía Martín ha lanzado nuevo single. Tras sorprendernos con Vamos a bailar y Tóxica, la alicantina ha dado un paso más y ha apostado por un nuevo tema de lo más bailable.

Se trata de Ganas, un tema que ha llegado por sorpresa para sus seguidores y seguidoras. Y es que la joven se marcaba un Taylor Swift borrando todas sus publicaciones anteriores de Instagram sin avisar. Pero a la vista está que tenía una buena razón: presentar un nuevo single.

Un mes después de participar en el Benidorm Fest 2023 con Tuki, Sofía Martín ha querido aprovechar el momento para lanzar una canción pop de ritmos alegres y soñadores. Eso sí, para la ocasión, Sofía nos transporta al mundo de la noche, donde tiene un fuerte crush con una persona.

Para hablar de su nueva canción, de sus futuros proyectos musicales y de su paso por el Benidorm Fest, Sofía nos concede unos minutos de entrevista.

LOS40: ¿Qué tal Sofía? Menudas semanas más frenéticas. ¿Cómo te encuentras?

Sofía Martín: Aquí estamos. Estoy super feliz y contenta. Trabajando en lo que se viene. Con el foco en Ganas.

LOS40: ¿Pasaste la gripentera?

Sofía Martín: Amigo, me había salvado hasta hoy. Me he levantado con mocos. Pero no, no voy a decir que es la gripentera. Pero creo que la estoy pasando ahora.

LOS40: En tu nueva canción, Ganas, muestras tu parte más romántica. ¿Te apetecía mostrar esta parte tuya en una canción?

Sofía Martín: Es la primera vez que publico una canción un poco más romántica. Siempre me gusta crear algo bailable. Ahora es el mejor momento para sacar Ganas. Porque me quedé con las ganas de hacerlo. Después del Benidorm Fest lo veo un buen momento para abrir una etapa nueva. También para abrirme yo más personalmente y compartir historias más románticas.

Sofía Martín / Foto cedida por Sony Music

LOS40: ¿Lleva la canción mucho compuesta?

Sofía Martín: La compuse antes del Benidorm Fest. Estuve 13 horas en Miami y me dio tiempo a una sesión con Luis Salazar. Escribimos la canción. La maqueta estaba ahí y cuando salí del Benidorm Fest la terminamos. Me inspiré también en las cosas que me habían pasado durante estos tres meses. Cambiamos la producción y la terminamos. Fue una cosa super rápida. El trabajo de todo el equipo ha sido muy intenso.

Para Ganas me inspiré en cosas que me habían pasado en el Benidorm Fest

LOS40: ¿Y la letra está inspirada en una noche real?

Sofía Martín: (Ríe) Me inspiran muchas cosas. También me quedé con las ganas de trabajar más tiempo en Miami. Puede ser también que esté relacionado a una persona y a una historia real.

LOS40: ¿Vas a volver a Miami para seguir trabajando en tu música?

Sofía Martín: En algún momento sí, pero ahora me estoy mudando a Madrid. Empezaré a sacar las canciones que tengo y después volveré.

LOS40: Tras unos años afincada en Berlín te mudas a Madrid, ¿una forma de empezar una era musical?

Sofía Martín: Sí, estoy gestionando todo desde aquí: desde los eventos hasta los conciertos. Es mucho más fácil desde Madrid.

LOS40: ¿Qué es lo que más pena te da de dejar Berlín?

Sofía Martín / Foto cedida por Sony Music

Sofía: ¿Sabes? Todavía no lo he procesado. Tengo que volver a Berlín para trabajar porque mi productor está allí. Te lo diré cuando pase, pero tengo amigos muy buenos, aunque no importa porque voy a ir mucho. Quizá echaré de menos el estudio al que voy todos los días. Que coges cariño al equipo y todo.

LOS40: Has hecho borrón y cuenta nueva en Instagram, ¿una forma de decir “se vienen cositas”?

Sofía Martín: Siento que se ha cerrado un ciclo y se abre uno nuevo. Lo quería reflejar en mi Instagram. Quería que la atención estuviese en mi nuevo single Ganas.

LOS40: La última vez que viniste a los estudios de LOS40, nos comentaste que habías estado trabajando con Vicco en el estudio, ¿cómo va esa canción?

Sofía Martín: Estamos hablando. Tenemos que terminar la canción. Como las dos estamos trabajando es cuadrar momentos. Pero sí, las dos queremos colaborar y sacar algo juntas en su momento. Salió una canción que escribimos las dos juntas para una artista española. Vicco y yo como compositoras. Era Loop de Rorro. Fue en una sesión que tuvimos el año pasado. Entonces ya habíamos trabajado como compositoras juntas.

Vicco y yo queremos colaborar y sacar algo juntas

LOS40: Haciendo balance sobre tu paso por el Benidorm Fest, ¿cambiarías algo?

Sofía Martín: Lo pasé muy bien. Aprendí un montón personalmente, pero no cambiaría nada. No me gusta pensar así porque ya no puedo hacer nada. Para el futuro sé que tengo que trabajar de algunos errores. Me ha servido para conocerme mejor como artista.

LOS40: ¿Y repetirías?

Sofía Martín: Tendría que planteármelo en un año. De momento estoy centrada en escribir canciones. Ya después se verá.

LOS40: Gracias al Benidorm Fest 2023, ¿se ha puesto algún artista en contacto contigo para colaborar?

Sofía Martín: Sí, pero no puedo decir nada. No quiero decir nada. (ríe)

LOS40: Hay una canción tuya que se convirtió en la cierra fiestas oficial del Benidorm Fest, Vamos a Bailar, ¿cómo surgió que fuese así? ¿Era algo que estaba hablado?

Sofía Martín: Si la pedíais todo el rato. Fue muy bonito. Todo empezó con Tuki. En las fiestas me pedían las canciones. Esos momentos me han recordado por qué hago música: es para crear momentos y pasarlo bien con la gente. Quiero darles una experiencia guay e inspirar a las personas.

LOS40: Tras sacar tema con Abraham Mateo, he visto que tienes muy buen rollo con Lérica. ¿Estáis trabajando en algo?

Sofía Martín: Antes de colaborar con Abraham, grabé dos canciones con Lérica que nunca han visto la luz. Pero fueron ellos los primeros en creer en mí.

LOS40: ¿Y por qué no vieron la luz?

Sofía Martín: Pues no sé, pero son dos temazos, no te voy a mentir. A ver si se pueden sacar. A mí ellos me encantan y ojalá poder colaborar con ellos de nuevo en un futuro.

Grabé dos canciones con Lérica que nunca han visto la luz

LOS40: ¿Has podido hablar con Blanca Paloma durante estos días?

Sofía Martín: No, no he podido hablar con ella. La vi al día siguiente de la final, pero no la he visto.

LOS40: Para terminar, ¿con qué nos vamos a encontrar de Sofía este 2023?

Sofía Martín: Pues muchas canciones muy buenas y bailables. Con una Sofía encima del escenario dando conciertos. Y alguna que otra colaboración.

Ganas ha salido este viernes 24 de febrero en todas las plataformas.