Agoney comparte en TikTok su terapia contra el estrés

Ha pasado un mes desde que fuésemos testigos de la final del Benidorm Fest. Una final en la que Agoney se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión con Quiero Arder, que quedaba en segundo lugar tras las votaciones del jurado popular y profesional, coronando a Blanca Paloma y su EaEa como la canción escogida para viajar hasta Liverpool el próximo més de mayo.

Toda una experiencia para el cantante canario que volvió a demostrar la profesionalidad y calidad que caracteriza cada uno de sus trabajos. Hace una semana podíamos verle interpretar su canción (que ya roza el millón y medio de reproducciones en Spotify) como invitado a la gala Generación D organizada por RTVE y en los últimos días se ha trasladado hasta Tenerife, donde está aprovechando para descansar de los eventos de las últimas semanas pero también para reformar su casa y mostrar este proceso a través de sus redes sociales.

agoney en ikea preparando su propio reality de reformas?



un work from home 2.0?



ojalá lo primero, lo segundo y lo quincuagésimo cuarto. pic.twitter.com/39KYr98euU — Diego. (@cabriadiego) February 28, 2023

Hace escasas horas le veíamos compartir a través de su Instagram Stories la visita obligada al Ikea cuando nos embarcamos en este tipo de aventuras, mancha en la ropa incluida, siendo testigos de cómo se llevaba a casa un carro lleno de muebles.

Su remedio contra el estrés

Además, en TikTok nos ha dejado ver una parte del proceso de esta reforma al mismo tiempo que compartía con sus seguidores una de sus últimas técnicas para combatir el estrés: ni más ni menos que quitar el gotelé.

@agoneyhdez Quién me diría que me iba a gustar a mi esto de las obras 👷🏼‍♂️🚧 ♬ Quiero Arder - Agoney

"Me dijeron que quitar el gotelé de casa iba a ser imposible e infernal... se terminó convirtiendo en la mejor terapia contra el estrés" comenta Agoney durante el vídeo en el que podemos ver su brazo arrancando con una espátula el gotelé de la pared. "Quién me diría que me iba a gustar a mí esto de las obras" explicaba también el artista canario, que se ha convertido en todo un experto.

Un nuevo hobbie que ha introducido en su día a día sin renunciar a seguir trabajando y presentando su música. El próximo 3 de marzo podremos verle interpretar Quiero Arder durante la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria. Una oportunidad para seguir ardiendo con él en cada escenario que pisa mientras esperamos la llegada de nueva música. ¿Habrá segundo disco este 2023?