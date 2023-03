Risto Mejide habla abiertamente de su separación: “No me importa decir que estoy mal para pedir ayuda”

Risto Mejide y Laura Escanes llevan tiempo acaparando el foco mediático, sobre todo, desde que anunciasen su ruptura por sorpresa en septiembre de 2022. Ahora ya, con caminos por separados y habiendo cada uno rehecho su vida amorosa, el presentador y la influencer han intentando normalizar todos los cambios que han vivido en los últimos meses. Algo de lo que el propio presentador de Viajando con Chester no ha dudado en hablar abiertamente.

El publicista se ha sincerado sobre su momento personal y lo ha hecho a través de su programa. Jorge Drexler ha sido uno de los últimos invitados al sofá del Chester y al hacer un repaso por algunas de las facetas más reseñables de su vida, el artista ha relatado que uno de sus momentos más difíciles al que ha tenido que enfrentarse es a la separación de su pareja teniendo un hijo en común y enamorarse después de Leonor Walting.

Risto Mejide ha puesto especial atención al relato del cantante uruguayo y aseguraba que le entendía porque él se encontraba en un punto de inflexión. “Yo me acabo de separar con una hija. Y me siento muy identificado. ¿Cómo construyes algo bonito como es seducir, ser seducido o plantearte algo con alguien en un momento en que todo lo que miras dentro está destrozado?", ha reflexionado Risto Mejide sobre ese momento de “conocer a otra persona”.

Drexler ha continuado con su relato y ha asegurado que necesitó ayuda profesional, y con mucho respeto le aconsejó que, si la necesitaba, la pidiese. “¿Estás mal?", ha querido saber el invitado. “Bien no estoy. Bien he estado así que puedo diferenciar los dos estados. La vulnerabilidad, que yo antes la disimulaba y la escondía, ahora no me importa decir que estoy mal para pedir ayuda", le ha contestado Risto Mejide, que a su vez aseguraba que todavía no lo había hecho.

Algo que ha justificado explicando que su madre es psicóloga y que de alguna manera siempre ha tenido sus dosis de “terapia en casa”. “Defiendo que la gente acuda porque pueden darte herramientas (...) pero es que tengo un problema, y es que me creo más listo que el tipo que me da las herramientas. Es un problema de ego”, ha manifestado el presentador. Sin embargo, Drexler le brindaba otra perspectiva del asunto.

“El problema está en creer que esto va de inteligencia. No tiene que ver con la inteligencia, ni las palabras, ni los amigos. Creo que hay momentos que hay que pedir ayuda. No conozco tus circunstancias, pero creo que las separaciones con hijos son más complicadas porque no te separas. Lo que hay que cuidar es la relación con ese hijo", le ha detallado Drexler expresándole su visión. Risto, que ha prestado atención a todo el relato del artista, ha asentido por completo a todo lo que le decía.