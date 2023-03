Así es Adara Molinero, la reina de los realities que pone rumbo a ‘Supervivientes 2023’

Adara Molinero es conocida por todos los telespectadores y telespectadoras por ser la reina de realities. La joven de 29 años saltó al foco televisivo tras su participación en Gran Hermano 17, aunque antes trabajaba como modelo y azafata. Tras dejarse ver por otros concursos y algunos platos de la cadena, ahora pone rumbo a Honduras para disfrutar de la aventura más salvaje, Supervivientes, junto con el resto de concursantes, como Raquel Mosquera o Patricia Donoso.

No hay dudas de que esta nueva concursante de Supervivientes 2023 dará mucho qué hablar en las próximas semanas, ya que cuenta con muchas tablas televisivas. Su popularidad le llegó cuando participó en el programa de Telecinco, Gran Hermano, en el que no pasó desapercibida. De hecho, no consiguió el tan ansiado premio ni tampoco grandes amistades, pero sí el amor, ya que al poco tiempo inició una relación con su compañero del reality Pol Badía.

Esta relación no salió como esperaba porque pronto salió a la palestra que Pol tenía una relación con el Maestro Joao. Tras esta ruptura, Adara Molinero volvió de nuevo a ilusionarse junto a Hugo Martín, ganador de Gran Hermano Revolution en 2017 y con quien tuvo un hijo.

Lo joven estuvo un tiempo alejada del foco mediático hasta que en 2019 volvía de nuevo a la que fue su casa, Guadalix de la Sierra para participar de nuevo en Gran Hermano VIP 7. Durante estos meses, Adara Molinero fue la protagonista de algunas trifulcas, además de que se reencontró con gente del pasado. En este concurso se dio cuenta de que la relación con el padre de su hijo no iba tan bien como esperaba y sorprendía confesando que se había enamorado de Gianmarco Onestini, otro compañero de concurso. Con sus altos y sus bajos Adara se convirtió en la ganadora de esta edición.

Y no solo consiguió ser afortunada en el dinero, sino también en el amor, ya que salió de este reality de la mano del italiano, algo que le llevó a tener diversos problemas con el padre de su único hijo. Tras varios meses juntos, ambos confirmaban d su ruptura, aunque los motivos todavía siguen siendo una incógnita, ya que cada uno contaba con su propia versión de los hechos.

Cuentas pendientes saldadas

Este triángulo amoroso dio qué hablar durante mucho tiempo y, tras, muchas idas y venidas, Adara y Gianmarco se reencontraron en El tiempo del descuento (2020), conducido por Jorge Javier Vázquez. Esto supuso una oportunidad para tender puentes entre los dos y dejar las redecillas fuera y parece que surtió efecto, ya que ambos decidieron darse una segunda oportunidad.

Aunque pusieron todo el empeño, su relación finalmente se terminó después de que Gianmarco pillase a Adara Molinero con las manos en la masa. Al parecer, la ex gran hermana estuvo intercambiándose mensajes con Rodri Fuentes, otro compañero de Gran Hermano 17 y del que finalmente acabó enamorándose.

Su último concurso antes de marcharse a Honduras

Adara Molinero que se mueve en los realities como en su propia casa volvió a participar en 2021 en Secrey Story, un talent en el que participaba Luca Onestini, hermano de su expareja Gianmarco. Su entrada en el concurso supuso un soplo de aire fresco para la casa. De hecho, su faceta era mucho más calmada y apaciguadora, si la comparamos con la del resto de concursos que había participado.

Pese a que no llegó a colarse en la final, Adara Molinero consiguió aguantar hasta que el concurso estaba muy avanzado. Eso sí, no sin antes aclarar algunas palabras con algunos de sus compañeros con los que habái tenido algún que otro rocecillo.

Las incógnitas de la relación entre Adara Molinero y Rodri Fuentes

Pese a que Adara Molinero y Rodri Fuentes se conocieron en 2017, no fue hasta 2020 cuando decidieron dar un paso más allá e iniciar una relación. Desde entonces, los rumores de crisis, infidelidades y hasta ruptura no han parado de perseguirlas hasta que finalmente anunciaron su separación el pasado mes de agosto.

Sin embargo, mucho se ha especulado sobre una nueva reconciliación de la pareja, con fotos y vídeos en los que se podía ver que ambos seguían juntos, aunque ellos nunca lo han confirmado. De hecho, no han vuelto a subir fotos a sus redes sociales, como sí hacían antes de anunciar su supuesta separación definitiva.