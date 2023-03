Boxeo, polémicas en los Oscars y Bruce Willis: estos son los estrenos de cine de este 3 de marzo

Marzo abre el tercer mes del año con mucho cine que ver, y sobre todo, con un abanico de posibilidades para todo aquel que quiera tener entre sus planes estar un rato frente a la gran pantalla. Y si aún no sabes qué películas se estrenan, aquí te las contamos.

Puede que te apetezca adentrarte en la tercera parte de Creed, con Michael B. Jordan en la dirección por primera vez; o tal vez ver To Leslie, la película que más polémica ha traído en los Premios Oscar 2023 por la nominación de su protagonista, Andrea Riseborough. Y estas no son las únicas propuestas.

Si ya tienes pensado ir al cine, sigue leyendo para saber de qué van las películas de este fin de semana. Y si no, a ver si te convencen estos estrenos:

El hijo

Hugh Jackman interpreta a Peter, quien tiene una nueva vida familiar con su nueva esposa y un bebé, pero que cambia cuando vuelve su hijo. Su exmujer reaparece en su vida con él, adolescente y algo problemático, y pone a toda la familia en una situación de lo más delicada.

To Leslie

Esta película basada en hechos reales retrata a Leslie, una madre soltera de Texas que gastó todo el dinero que ganó a la lotería en desenfrenos. Pero cuando cree que todo está perdido, decide ir con su hijo para poder reubicarse en la vida.

Creed III

Adonis Creed está en lo más alto de su vida, ya sea profesional o personalmente. Pero cuando reaparece Damian, un amigo de la infancia que ha estado varios años en la cárcel, todo se centra en una pelea que podría hacer temblar todos los cimientos que ha estado construyendo.

Saint Omer: El pueblo contra Laurence Coly

Una joven asiste al juicio contra Leurence Coly, acusada de haber matado a su hija de 15 meses dejándola sola en una playa cuando subió la marea en el norte de Francia. Todo parece muy claro hasta que el juicio avanza y Rama, una asistente del litigio, empieza a dudar de su culpabilidad.

Detective Knight: Última Misión

Bruce Willis presente la última entrega de la trilogía de la saga, en la que el detective James Knight tendrá que evitar que una ambulancia arruine el Día de Independencia. El culpable es un justiciero que pretende ser un falso policía, que pretende hundir la vida de Knight a través de la operación más enrevesada de su carrera.

King, mi pequeño rey

King, un pequeño león que escapa de una red de tráfico de animales, escapa en un aeropuerto y se refugia en casa de unos niños. Inés y Álex tienen el plan de devolverlo a África, y aunque saben claro que no será sencillo y que les espera un viaje de lo más intenso, su unión familiar hará que no paren hasta llegar al final de su particular misión.