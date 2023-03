Rosalía confiesa su primera impresión sobre Lana del Rey lejos de las cámaras

La semilla de la futura colaboración que puede dominar las listas de ventas mundiales del futuro pudo plantarse anoche durante la ceremonia de entrega de los Billboard Women in Music Awards. La popular publicación estadounidense reunió a las mujeres más importantes del año en la industria musical haciendo coincidir a artistas que se admiraban pero que nunca antes habían coincidido en una gala o sobre un mismo escenario musical. Como ha sido el caso de Rosalía y Lana del Rey.

Su paso por la alfombra azul (tirando a morada) de los BBWNA, su posterior discurso en el escenario o el triunfo con el Galardón a Mejor Productora del Año quedó algo eclipsado por su encuentro con la artista neoyorquina.

Ya delante del micrófono dejó una primera perla sobre las sensaciones que había tenido al conocerla pero por si quedaba alguna duda se pronunció horas después ya alejada de todas las cámaras y donde podía sincerarse al máximo ante millones de sus fans.

Lo ha hecho a través de su perfil oficial en su cuenta de Instagram donde a modo de diario nos deja un resumen de lo vivido este fin de semana: "Querido diario ayer fui a los @billboard WIM a recoger un premio q me hizo mucha ilusión rodeada de mujerones y además conocí a Lana del Rey y resultó ser majísima".

Algo más comedida que cuando se subió al escenario y dejó una frase que ya formará parte del recuerdo coletivo musical durante años: "Lana del Rey, te amo". Como decíamos, quién sabe si el germen de una futura colaboración puede haber surgido de este encuentro de dos de las mujeres más relevantes de la industria musical.

Unas palabras que llegaron a la compositora norteamericana que también le dedicó un espacio en su discurso a ella asegurando que se merecía ser la mujer del año porque es asombrosamente maravillosa. Desde luego está en un momento dulce. Ha colaborado con Taylor Swift en Midnights, ha aportado un tema a la segunda temporada de Euphoria y está a punto de lanzar nuevo álbum este 24 de marzo, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Será el cuarto disco en menos de cuatro años.