Así fue el debut de Taylor Swift como actriz: se cumplen 14 años de su aparición especial en 'C.S.I'

A día de hoy podemos decir que Taylor Swift no solo es la industria musical, sino una artista multidisciplinar: después de haber batido todos los records con el lanzamiento de Midnights y embarcarse en la aventura de dirigir y escribir su propia película, hay pocas cosas que le queden por hacer a la solista de Love Story (olvidándonos por un momento de que su canción para la película Carolina no fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original).

Una trayectoria de 17 años en la industria audiovisual la han convertido en una verdadera mocatriz. Más allá de sus videoclips (que desde hace cuatro años dirige), ha participado en la banda sonora de 8 películas y aparecido como actriz en una decena de películas y series de televisión. Una carrera delante de las cámaras que comenzó hace justo 14 años, cuando la de Tennessee ofrecía su debut como actriz con un personaje dentro de C.S.I.

Su debut en la pequeña y gran pantalla

Para esta primera ocasión Taylor Swift se pondría en la piel de la adolescente Hailey Jones, un personaje capitular dentro del episodio 16 de la novena temporada titulado Turn, Turn, Turn, que llegaba a la pequeña pantalla estadounidense el 6 de marzo de 2009. Un episodio en el que podemos ver a nuestra rubia favorita con varios estilos de pelo en un transcurso de tres minutos: el cómputo total del tiempo de todas las escenas en las que aparece.

Jajaja noma se acuerdan cuando Taylor Swift salió en CSI???? Así de vieja estoy pic.twitter.com/2G5jRoMQJh — miss all sunday (@gabygraciar) September 21, 2019

Una aparición estelar que, sin embargo, no volvería a repetirse dentro de la ficción porque su personaje es asesinado por su madrastra en el mismo episodio. Su música, por otro lado, sí que se ha utilizado en diferentes ocasiones como parte de la banda sonora de la serie.

Tan solo un mes después Taylor Swift volvería a cumplir un sueño al formar parte del reparto de Hannah Montana: la película, para la que compuso también la canción Craizier. En este debut cinematográfico tendría una pequeña aparición como participante dentro de un concurso benéfico de country, donde pudo interpretar su canción ante la atenta mirada de Miley y Travis (Lucas Hill), que se convertiría en su interés amoroso durante el videoclip de You Belong With Me.

Taylor Swift - Craizier

Un aniversario que estamos seguros de que Taylor Swift recuerda con especial cariño por la posibilidad de abandonar durante un momento su propia identidad para interpretar otros papeles. El comienzo de una carrera tanto delante como detrás de las cámaras que no ha dejado de crecer con el paso del tiempo. ¿Cuándo podremos ver su primer papel protagonista? Tablas, desde luego, no le faltan.