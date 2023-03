Karol G deja atrás la vergüenza para darlo todo en un lugar en el que pocos se atreverían

Karol G se ha convertido en una de las artistas del momento. El lanzamiento de su nuevo álbum Mañana Será Bonito es la banda sonora de sus millones de fans y de todas aquellas que necesitaban un hombro musical sobre el que llorar y desahogar su despecho.

Tanto es así que la Bichota se ha convertido en la primera mujer en ser Número 1 en Estados Unidos con un álbum en español. Y eso no es todo. TQG, su colaboración con Shakira, es Número 1 Global de Spotify y Youtube. ¡Enhorabuena!

Precisamente esta canción se ha convertido en una de las que más acogida ha recibido tras su estreno. De hecho, cuenta ya con un trend en TikTok al que se han sumado miles de usuarios. Como no podía ser de otra manera, las propias Karol y Shakira se han unido a él y nos han dejado completamente hipnotizados con sus movimientos. Movimientos que recrean la coreografía que ambas protagonizan en el videoclip de TQG.

La última en sumarse al reto ha sido la intérprete de Besties, que además se ha atrevido a hacerlo en el pasillo de un hotel, un lugar en el que sin duda muchos no se atreverían. ¡Fuera la vergüenza!

Como era de esperar, los usuarios no han tardado en reaccionar al hipnotizante baile de la Bichota. "Y mis rodillas todas peladas", dice Paola. "Eres tan bella", añade Xaymi. Otras, incluso, aseguran haberlo intentado pero no han obtenido los resultados esperados. "Yo lo intenté y no se prestó ni mi piso y mis rodillas menos", dice una seguidora.

Karol G ha convertido a millones de personas en bichotes dispuestos a olvidar a sus ex, a ganar confianza en uno mismo y a vivir la vida al máximo. Tal y como dijo ella en el Fan Event de Madrid, cuando sientas que mañana no es bonito, espérate a que llegue el día y verás que el sol saldrá al próximo día. ¡La esperanza es lo último que se pierde!

Y tú, ¿ya has intentado darlo todo al ritmo de TQG de Karol G y Shakira? ¿Cuántos intentos has necesitado? (Ten cuidado con tus rodillas).