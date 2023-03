Así celebra Miley Cyrus el 14 aniversario de 'The Climb'

Quedan dos semanas para la llegada de la primavera pero nosotros ya estamos pensando en el verano. Y es que Miley Cyrus lanzará (por fin) Endless Summer Vacation el próximo 10 de marzo. Menos de cuatro días nos separan del lanzamiento de su esperado octavo disco con Flowers como su lead single, que le ha regalado a la de Tennessee su segundo número 1 en la Billboard Hot 100 una década después del primero, que la cantante conseguiría en 2013 con el lanzamiento de Wrecking Ball.

Más de 17 años la abalan como actriz, cantante y artista. Miley Cyrus no solo forma parte de la vida de millones de jóvenes y adultos como banda sonora de sus vidas, también como referente televisivo tras interpretar a la famosísima Hannah Montana en Disney Channel. Un personaje que la ha marcado para bien y para mal en su trayectoria y al que vuelve a acercarse de alguna forma el próximo viernes.

¿Por qué? Miley Cyrus compagina el lanzamiento de su disco con la presentación del primer concierto del mismo en Disney Plus con la llegada de las Backyard Sessions, una oportunidad de poder escuchar las canciones de Endless Summer Vacation por primera vez en directo.

'The Climb' vuelve a Disney

Todo un acontecimiento del que hemos conocido en las últimas horas que no solo contará con las trece canciones que forman parte del tracklist del álbum. Este 5 de marzo se cumplían 14 años desde el lanzamiento de The Climb, una de las canciones más míticas en la trayectoria de la artista y el single principal de Hannah Montana: la película, que llegaría a las salas un mes después. Un aniversario en el que Miley Cyrus ha querido recordar el tema anunciando que formará parte del repertorio de las Backyard Sessions:

"Han pasado 14 años desde que se lanzó The Climb. Para celebrarlo, ved mi interpretación de esta canción tan especial en las Backyard Sessions, disponible solo en Disney Plus" comentaba a través de una publicación de Instagram donde hemos podido ver un nuevo teaser de este proyecto.

Lo que está claro es que Miley Cyrus está orgullosa del trabajo realizado y de una de las canciones más importantes de su carrera. De la misma forma que Flowers nos enseña que no nos hace falta el amor y los detalles de ningún hombre para encontrar validación y querernos, The Climb refleja que no es tan importante la cima o el objetivo al que queremos acercarnos sino el camino recorrido.