Rihanna, la tercera mujer en actuar en solitario en toda la historia del intermedio de la Super Bowl

El espectáculo del descanso de la LVII Super Bowl está en boca de todos en el regreso a los escenarios de Rihanna. Hemos tenido que esperar más de media década para poder volver a disfrutar de una bestial puesta en escena que además ha llevado aparejado el rumor del posible embarazo de la solista de Barbados.

Pero es que además a nivel histórico, el show de Riri va directo al Top de las artistas femeninas porque la intérprete se ha convertido en la tercera mujer que lo ha realizado completamente en solitario en toda la historia. El formato, que cambió en los últimos 30 años de las bandas de música y los shows musicales Disney por las megaestrellas internacionales, ha sido compartido por varios artistas de manera simultánea con las excepciones, en el apartado femenino, de Lady Gaga y Diana Ross hasta este 2023.

Y curiosamente, las tres guardan algunas similitudes aunque entendiendo la gran diferencia que existe entre la actuación de Diana Ross en 1996 con las de Lady Gaga (2017) y ahora Rihanna (2023). En todas ellas las alturas de los gigantescos estadios estadounidenses tuvieron un gran protagonismo. La gran diva de los 70 y los 80 decidió que su espectáculo debía terminar saliendo en helicóptero.

Desde lo alto del estadio arrancó Lady Gaga su show del descanso de la Super Bowl lanzándose al vacío sujetada por cables que la depositaron poco después en el suelo. El suspense al apagarse las luces del estadio causó un gran impacto aquel año.

Anoche Rihanna decidió volver a jugar con las alturas. Las plataformas voladoras que intercambiaban posiciones y alturas sumado a la iluminación roja y blanca, a los focos del estadio y a los encuadres televisivos nos regalaron una de las mejores puestas en escena de los últimos años.

Un show bestial protagonizado por una mujer embarazada y totalmente en solitario. ¿A alguien se le ocurre un mensaje más empoderante que ese? Tercera actuación histórica de una artista femenina sin colaboraciones en el escenario (no contamos a Gloria Estefan ya que su interpretación solo duró 3 minutos), algo que en el apartado masculino ha sido más habitual en las últimas décadas: Paul McCartney, Prince, The Weeknd, Michael Jackson, U2, The Rolling Stones, Tom Petty and the Heartbreakers, Bruce Springsteen y la E Street Band, The Who...