Belén Aguilera supera el millón de oyentes en Spotify y anuncia nuevo EP para junio

Hace tan solo unos días, el 22 de enero, Belén Aguilera daba comienzo al principio del fin de su gira SUPERPOPTOUR PT. II colgando el cartel de "entradas agotadas" en el Teatro Circo Price de Madrid. Una ocasión en la que la cantante aprovechaba para estrenar dos canciones hasta el momento desconocidas; Galgo (con la que abría el show) y Quién Soy.

En esos momentos, la catalana rozaba los 600.000 oyentes mensuales en Spotify, una cifra que en la última semana ha sumado más de 400.000 oyentes gracias a la viralización en TikTok de Antagonista, uno de sus últimos singles.

Ya hemos hablado en más de una ocasión del efecto de TikTok como plataforma en el mundo de la música durante los dos últimos años. Una red social que permite a los artistas conectar con sus fans de manera más cercana al mismo tiempo que encontrar nuevo público que de otra manera no se hubiese acercado a su arte. Y es que la versión speed up de Antagonista ha protagonizado miles de vídeos y challenges durante los últimos días, teniendo un efecto directo en el aumento de su consumo diario en Spotify, no solo en España sino en una veintena de países.

Una canción viral

TOP VIRAL UPDATE — Antagonista @Belen__Aguilera [20 países]



La canción entra en el Top 30 Viral GLOBAL 🌏 subiendo 6 posiciones y colocándose la #28. 🔥



Nueva entrada en Portugal (#50). pic.twitter.com/td299Fl4hw — Belén Aguilera Charts (@BelenAgCharts) January 29, 2023

La cantante de COPILOTO se encuentra dentro del TOP 10 Viral de Venezuela, Uruguay, Andorra, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana, Bolivia, España, Chile, Guatemala y México con Antagonista. Además de situarse en el puesto 28 a nivel global. En el consumo de Spotify España también ha conseguido batir sus propias marcas: ocupa también el puesto 28 en el Top 50 España, superando el puesto 31 que alcanzaba a finales del 2020 tras su colaboración con Lola Índigo en La Tirita, su mejor marca hasta la fecha, tal y como indicaba en redes sociales Vinilo Negro (@VNegro2).

INFO CHART: @Belen__Aguilera se marcha al #29 con Antagonista en @SpotifySpain y suma 255K streams, batiendo todos sus registros en streaming con una canción suya, en solitario o en colaboración. Además la canción se mete en el top 50 de Apple Music España #49, buena pinta — Vinilo Negro (@VNegro2) January 28, 2023

Todo un acontecimiento que Belén Aguilera todavía no termina de creerse. Una sorpresa y emociones a flor de piel que la catalana ha querido agradecer a sus fans con un importante anuncio a través de su cuenta de Twitter, donde escribía: "millones d gracias x la acogida de todo, mi musikita está en buenas manos🥹 en agradecimiento y como regalito os diré que voy a sacar un ep en junio y k cada mesecito a partir d ya tendréis música nueva".

millones d gracias x la acogida de todo, mi musikita está en buenas manos🥹 en agradecimiento y como regalito os diré que voy a sacar un ep en junio y k cada mesecito a partir d ya tendreis musica nueva❤️‍🩹🪄🧚🏻 — Belén Aguilera (@Belen__Aguilera) January 28, 2023

Tal y como comentaba hace unos días durante una entrevista para LOS40, ni Antagonista ni COPILOTO formarán parte de un conjunto más amplio, por lo que entendemos que no estarán incluidas en el EP que ha mencionado la cantante. Sin embargo, es de esperar que tanto Galgo como Quién Soy lleguen a nuestras manos en forma de versión de estudio en las próximas semanas. Tendremos que esperar algunos días para conocer fechas y hacernos una idea de lo que está por venir. Lo que sí está claro es que 2023 es el año de Belén Aguilera y que cualquier logro de la catalana es merecido. Ser la antagonista, desde luego, no es tan malo como parecía.