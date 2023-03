Natalia Lacunza presenta el documental ‘Todo va a cambiar’: Así se hizo su disco ‘Tiene que ser para mí’

Natalia Lacunza sigue desengranando y celebrando los éxitos que le ha proporcionado su álbum debut. Tiene que ser para mí se estrenó un 10 de junio de 2022 y, casi nueve meses después, la pamplonica ha querido lanzar un breve documental sobre el proceso creativo detrás de este proyecto tan especial, poniendo el foco en las personas de las que se ha rodeado en el camino hacia la cima.

Producido por Cosmic Tree y bajo el título de Todo Va a Cambiar, la artista ha dividido este cortometraje en cuatro capítulos: La composición, El directo, El estreno y La Fiesta de presentación. A través de estas entregas de menos de diez minutos, Natalia hace un recorrido por los aspectos y las localizaciones más importantes de su disco y reflexiona sobre ellos.

"Teníamos guardado un tesorito... un documental del proceso creativo de Tiene Que Ser Para Mí que grabamos con todo el amor que teníamos!!!! ❤️ gracias de corazón a todo el mundo que ha compartido este tiempo de una forma u otra conmigo, no me cabe el corazón", ha expresado la intérprete en redes sociales.

Capítulo 1: La composición

Natalia Lacunza - Todo Va A Cambiar - Capitulo 01

En este primer episodio, Lacunza nos muestra su viaje y reclutamiento en el estudio Casa Font. Allí, habla de las últimas canciones del disco —Mejor que yo, Mi sitio, Medicina— y el primer proyecto a gran escala que piensa como concepto de LP de forma meticulosa y no tan arbitraria.

Capítulo 2: El directo

Natalia Lacunza - 'Todo Va A Cambiar' - Capitulo 02

Aquí, desde la Sala Central de Pamplona o La Riviera de Madrid, Natalia destaca que, después de sus dos EPs, deja de componer desde un contexto casa para hacerlo sobre el escenario. Además, nos presenta a su banda Tiny Band, integrada por Paula, Tere, María y Luz, con la que comenzó una bonita historia de amor y ha formado una hermandad con la que ha crecido y cada una se ha nutrido de la otra. "He conseguido un equipo creativo de confianza", destaca.

Capítulo 3: El estreno

Natalia Lacunza - 'Todo Va A Cambiar' - Capitulo 03

Su tercer episodio transita entre entrevistas —entre ellas, en nuestros estudios— y firmas de discos junto a los fans, así como revela que ha llevado la voz cantante, y nunca mejor dicho, sobre las decisiones del álbum "En este disco he hecho lo que me ha dado la gana", afirma. Sin embargo, también comenta alguno de los problemas vocales que ha acarrea después de haber "dado mucha tralla": "Tendría que estar callada por completo cuatro meses. Ahora no tengo falsete, no existe".

Capítulo 4: La fiesta de presentación

Natalia lacunza - 'Todo Va A Cambiar' - Capitulo 04

Este último culmina con la fiesta de presentación de Tiene que ser para ti en Uñas Chung Lee, ubicado en Madrid. En este clip declara que es el año de las primeras veces y pone especial hincapié en la relación que guarda con sus padres, sus amigos y, en definitiva, su círculo más íntimo.

"Tiene que ser para mí está cada vez más cerca de ser mío", concluye.