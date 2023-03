Hens nos enseña su lado más vulnerable con el lanzamiento de 'Cuenta conmigo'

Han pasado casi dos años desde que Hens presentase al mundo Hensito, su álbum debut en solitario aún formando parte de la banda Go Roneo. Dos años después muchas cosas han cambiado para el joven segoviano, que destaca como una de las voces más personales de la Nueva Ola del pop urbano en nuestro país: está a punto de lanzar al mercado su segundo disco, No me odio tanto, que será nuestro el próximo 14 de abril, y el año que viene cumplirá su sueño de pisar por primera vez el escenario del Wizink Center de Madrid con un concierto propio.

Hens - Cuenta conmigo (Video Oficial)

Esta misma tarde Hens nos deja ver su lado más vulnerable publicando el cuarto adelanto de este nuevo álbum, Cuenta conmigo, que en sus palabras es "la canción más bonita que he escrito". Las últimas horas, además, han estado marcadas por el comienzo de su promoción en Tiktok, donde ayer se pudo escuchar un adelanto de su estribillo: "hay cosas que hablo solo contigo y venga lo que venga cuenta conmigo. Tú que ya lo sabes todo de mí y por lo que seas sigues aquí".

Horas antes de su lanzamiento, además, compartía a través de Instagram Stories otro fragmento de la letra de este tema: "las noches en el parque en las que me contaste todo aquello que querías conseguir... yo que vi cómo lo lograste y pude formar parte, cómo no quieres que seas parte de mí". Unas palabras que dedica directamente a su amigos, en especial a Delgao, que aparece en su publicación de Tiktok y vivió junto a él la experiencia de formar parte de Go Roneo, de llenar los escenarios y compartir el sueño de la música.

Sin embargo, Hens lanza una canción con la que todo el mundo se puede sentir identificado. Porque, si se tiene suerte, todas las personas encuentran a lo largo de su vida a otras (amigos, parejas, familiares) a las que hacer partícipes de tus sueños, experiencias, fracasos y expectativas. Personas con las que se puede ser uno mismo sin miedo a ser juzgado, con las que establece una relación de confianza y complicidad especial, con las que celebrar los éxitos cuando llegan los triunfos y hacer más pequeñas las penas cuando aparecen las tormentas.

Cuenta conmigo se une así a Mami, Alguien para ti y Todo cambió como los adelantos que hemos escuchado del disco hasta la fecha. Un disco en el que vuelve a contar con Pablo Rouss para la producción (también responsable de su primer disco), con el que a lo largo de los años ha establecido un tándem perfecto con el que seguir regalándonos temazos con cada lanzamiento.

Hens dispara al corazón con guitarras eléctricas y baterías. Este 2023 lleva su nombre y apellidos. Su sueño, desde luego, se ha cumplido.