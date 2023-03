Rihanna presume de embarazo en los premios Oscar 2023

Rihanna no se llevó hasta su casa el premio Óscar 2023 por su canción Lift me up, tema central de la banda sonora original de la película Black Panther Wakanda Forever por la que estaba nominada. Sin embargo, una vez más, la solista de Barbados consiguió robar el protagonismo de una noche tan importante para la industria cinematográfica estadounidense con un simple gesto: enseñar la barriga.

Se la vió presumir tan feliz de embarazo con un elegante vestido de Loewe de cuero negro que remarcaba todas y cada una de las formas de su cuerpo. Un traje ceñido con transparencia en su barriga que dejaba ver cómo su segundo bebé va ganando espacio. No fue su único look de la noche ya que posteriormente redobló la apuesta dejando esa zona al aire con un precioso vestido color celeste con estampaciones y unos guantes del mismo color.

Para su actuación, Rihanna optó por un tercer conjunto (no todos los días uno acude a los premios más importantes de la industria del cine) con un vestido de pantalón largo culminado en un sujetador con brillantes y unas tiras que cubrían verticalmente la curva de su embarazo sin separarse de unos largos guantes negros que estilizaban sus brazos.

Rihanna, en la alfombra roja de los Oscar 2023 / Arturo Holmes/Getty Images

Junto a ella posaba el feliz padre con una sonrisa de oreja a oreja. Asap Rocky y Rihanna han sido capaces en apenas un par de años de eclipsar dos de los mayores eventos del mundo del entretenimiento como son el descanso muisical de la Super Bowl y también la ceremonia de entrega de los premios Oscar gracias a haber formado una preciosa familia.

Porque si el primer embarazo fue un intento de mantener el secretismo por parte de la pareja con un único anuncio a través de una famosa revista y ninguna noticia más hasta el nacimiento, que no fue confirmado oficialmente sino que se filtró, para este segundo retoño ha sido completamente diferente. La noticia de su segundo embarazo convirtió su actuación en la Super Bowl en trending topic durante días y el colofón ha llegado desde el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Rihanna, durante su actuación en los Oscar 2023 / ABC

Ahora solo falta que este regreso musical tan lleno de vida se complete con la publicación de su nuevo álbum de estudio que sus seguidores llevan esperando pacientemente durante muchos años y que seguro que estará impregnado de todas las vivencias de los últimos años de Riri.