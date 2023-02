Rihanna, no nos hagas ilusiones: todas las veces que nos dijiste que venía nuevo disco

A Pedro le pasó factura con el lobo. Tras mentir tantas veces, cuando llegó el animal y se comió a las ovejas, nadie le creyó. Rihanna lleva más de siete años siendo la protagonista de la adaptación del siglo XXI de este cuento. Ella, al igual que Pedro, ha dicho tantas veces que está trabajando en nueva música que sus seguidores y seguidoras han dejado de creerla. ¡Y con razón, Riri! Con las ilusiones de la gente no se juega.

La de Barbados se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este 2023. ¿La razón? Ha sido la estrella invitada de la Super Bowl 2023, dejándonos sin palabras con su actuación en el medio tiempo de la final de la liga de fútbol americano. Un show de 13 minutos que ha dado mucho de qué hablar: desde el anuncio de su embarazo hasta el increíble look de color rojo que llevó.

Pero la cosa no ha quedado ahí, Rihanna también se ha convertido en la protagonista de la portada de la edición británica de Vogue. ¡Y menuda sesión! Rihanna ha posado junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y al hijo que tienen en común. Además, ha protagonizado una entrevista de lo más especial, donde la maternidad ha estado muy presente.

Rihanna habla de nueva música

Ha sido en esa misma entrevista cuando RiRi ha vuelto a jugar con las ilusiones de miles de personas. Y es que la diva ha asegurado que este 2023 va a sacar disco. No, Rihanna, ¡eso no se dice, eso se hace!

Cuando el periodista le pregunta si tiene pensado sacar nuevo álbum, Rihanna lo tiene claro: “Quiero que sea este año. Honestamente, sería ridículo no hacerlo este año. Pero solo quiero divertirme. Hacer música y hacer vídeos. Necesito la música de fondo con las imágenes. No puedo simplemente ir a grabar un vídeo hablando”

Si no es mejor que ANTI, no merece la pena hacerlo

Además, RiRi ha confesado cuál ha sido una de las razones por las que no se ha atrevido a sacar nueva música en siete años (excluyendo Lift Me Up para la banda sonora de Black Panther 2): “Echando la vista para atrás, ANTI es mi mejor álbum. En ese momento no me di cuenta. Pero siempre he sentido que es el álbum más coherente que he hecho (…) Existe esa presión que me pongo a mí misma. Que si no es mejor que eso, no merece la pena hacerlo”.

Rihanna: muchos descartes a sus espaldas

Durante todos estos años, Rihanna ha estado yendo al estudio, tal y como asegura en la entrevista. Eso sí, parece que muchas de ellas no van a ver la luz nunca: “Me he enamorado y desenamorado de temas que no verán la luz. Es parecido a tratar de vestirse como te vestías antes. Es como ‘uh, no’. Nunca me lo volvería a poner. Tu gusto y tu vibra cambia”.

Las otras veces que Rihanna nos dijo que venía nueva música

Para los fans de Rihanna no es la primera vez que escuchan estas declaraciones. Durante todos estos años, la de Barbados ha jugado con las ilusiones de sus seguidores y seguidoras. Algunos de ellos todavía esperan esos dos discos en los que estaba trabajando, ¡uno de reggae!

En 2019, para la revista Times, Rihanna aseguró que estaba trabajando en un disco reggae. Incluso habló de la falta de colaboraciones en él. Y es que se rumoreaba que iba a estar Lady Gaga en él. Ella desmintió esta última parte. Cuatro años después, seguimos sin haber escuchado ni una sola nota de aquel supuesto álbum. Tampoco del álbum pop que supuestamente estaba haciendo en paralelo. ¿Lo llegará a sacar en algún momento?

Y llegamos a abril de 2022, cuando Rihanna, embarazada de su primer hijo, concedió una entrevista para Vogue USA. La de Barbados habló de manera muy difusa de un posible proyecto: “Veo mi próximo trabajo de manera completamente distinta a como había querido hacerlo antes. Creo que de esta forma me pega más, mucho más. Es auténtica. Va a ser divertido para mí me va a quitar presión”. Eso sí, con estas palabras, parecía que Rihanna tenía algo entre manos.

Y llegamos a las declaraciones de The Sun. El medio británico tiró de fuentes cercanas para dar un rayo de luz a mediados de 2022: "Rihanna sacará un álbum este año. Se está preparando para lanzarlo este año. Es algo que siempre ha planeado hacer para sus fans. Ha escuchado sus peticiones de nuevos temas y sabe que han estado esperando pacientemente. Está emocionada por ofrecerles algo nuevo. Después de eso se centrará en su maternidad en su imperio de belleza y moda Fente que son su pasión".

Parece que estos planes se retrasaron, si en algún momento llegaron a ser ciertos. Sea como sea, nos morimos de ganas de escuchar nuevo material de Rihanna. A poder ser algo que no haya grabado en los estudios de la ficticia ciudad de Wakanda. Te queremos Riri, pero como a Pedro, nos cuesta mucho creerte.