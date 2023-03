Rihanna enseña la reacción de su hijo “cuando descubre que su hermano va a los Oscar y él no”

La Super Bowl, además de una declaración de intenciones para dejar claro que Rihanna había vuelto a los escenarios —o al menos, eso se espera—, fue el momento en el que la artista decidió mostrar al mundo entero que volvía a estar embarazada. Sin duda, una sorpresa para muchos, sobre todo porque apenas hacía medio año de haber dado a luz a su primogénito.

Su primer embarazo fue el gran protagonista de multitud de photocalls, sobre todo por los outfits pre-mamá que lució en todos los eventos a los que asistió durante la gestación. Con este segundo ha demostrado que ni si quiera se resiste a actuar encinta, aunque también asistirá a un evento que podría ser uno de los más importantes de su carrera.

Este 12 de marzo se celebrarán los Premios Oscar 2023, a los que acudirá en calidad de nominada. Por si fuera poco, también actuará en vivo con su canción Lift me up, que interpretó para Black Panther: Wakanda Forever. Todo parecen ser buenas noticias, sin embargo, no todos se lo han tomado bien:

Tal y como ha colgado la artista en su cuenta personal de Instagram, parece que su pequeño no lleva nada bien no asistir a los premios de la Academia, o al menos así lo afirma con mucho humor. "Mi hijo cuando descubre que su hermano va a los Oscar y él no", coloca en el pie de foto. En la foto, el pequeño haciendo pucheros.

Aunque pueda parecer una estampa de familia de lo más rutinaria, lo cierto es que tiene mucho que ver con el tema que le podría dar su primer Oscar. Y es que, de lo más orgullosa, Riri no ha dudado en enseñarle a su hijo el videoclip del tema nominado a los premios que pone el broche a la segunda película sobre Black Panther en Marvel. Su reacción, como no podía ser de otra manera tratándose de un bebé, no tiene nada que ver con la que cualquiera tiene al ver algo relacionado con el trabajo de Rihanna.

Está claro que, pese a que se vaya a perder la posible primera victoria relacionada con la industria cinematográfica de su madre, tampoco puede quejarse de no haber estado presente en otros eventos. Sin ir más lejos, también estuvo —también en su tripa, claro— en la Fashion Week de París; por lo que ya ha viajado por todo el mundo sin ni si quiera haber nacido.

Su hermano ya ha estado en el escenario del descanso de la Super Bowl y también en la 95ª edición de los Oscar, aunque seguro que a la de Barbados le surge algún otro evento para compensar. Aun así, le queda todo el proceso de su siguiente disco para compartir con los dos, contando con que lo saque en algún punto de los próximos meses.