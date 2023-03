División de opiniones tras ver de nuevo juntos a William Levy y Elizabeth Gutiérrez por un motivo muy especial

Hace unos días Divinity emitía el último capítulo de Café con aroma de mujer, la serie que ha convertido en todo un ídolo de masas a William Levy. Que vale que ya era famoso y le conocía mucha gente, pero tras aparecer la serie en Netflix, su popularidad se ha disparado en medio mundo. Que le pregunten a Mercedes Milá que cayó completamente rendida a sus pies.

Eso hace que se mire con lupa cada paso que da y que interese todo lo que tenga que ver con su vida personal. No está claro qué relación mantiene ahora mismo con su mujer, Elizabeth Gutiérrez. Se habló de ruptura, pero lo cierto es que últimamente se les ha visto juntos en varias ocasiones y hay rumores de reconciliación.

Teoría que se reafirma con la fotografía que ha publicado ella del cumpleaños de su hijo mayor, Christopher que ha cumplido 17. Parece que lo han celebrado en familia y eso nos ha permitido ver a William Levy con su mujer y sus dos hijos de celebración.

Felicitaciones

“¡Celebrando a nuestro chico favorito! Feliz cumpleaños mi amor, estamos muy orgullosos de ti y te queremos mucho papi. Traes tanta felicidad a nuestras vidas. Siempre tendrás a tu familia animándote siempre seremos tus fans número uno ¡Te amo por siempre! ¡Dios te bendiga mi Toty!”, escribía la orgullosa mamá junto a esa imagen familiar.

Levy ha sido más discreto y ha publicado una fotografía en la que podemos verles solo a él y a su hijo cuando era más pequeño: “¡Hace 17 años! Feliz cumpleaños a mi campeón. Te quiero mucho papi. Estoy tan orgulloso de ti. Dios te bendiga siempre y te cuide. Y que nos dé mucha salud siempre”.

Y no ha faltado la felicitación de su hermana, que hace unos días cumplía 13 años: “Feliz cumpleaños no solo al mejor hermano sino también a mi mejor amigo. ¡Gracias por cada risa y recuerdo que hemos tenido y por los muchos más que vienen! Te amo con todo mi ser”.

Debate

Una bonita familia, ¿de nuevo reunida? Desde luego, la gente no lo tiene claro y esta imagen no ha hecho más que reabrir un debate sobre las oportunidades que debería darle o no, Elizabeth o sobre el hecho de que haya tanta inestabilidad en su pareja. El caso es que hay una gran división de opiniones sobre lo que debería ser o no ser esta relación.