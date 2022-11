William Levy explica lo que cree que pasará con la segunda temporada de ‘Café con aroma de mujer’

Café con Aroma de Mujer fue una de las series más vistas cuando se estrenó en Netflix, pero no está teniendo el mismo éxito en Telecinco. La cadena quería usar su popularidad para levantar las últimas horas de la tarde frente a Antena 3, pero no ha salido como ellos pensaban y han decidido pasar la novela a Divinity.

El actor protagonista, William Levy, acudió a los premios de la revista GQ para recibir un galardón por su trayectoria, su influencia y protagonismo durante el 2022, gracias al éxito que tuvo la serie colombiana en la plataforma de pago.

Ha sido en el photocall del evento donde el actor ha sido claro cuando le han preguntado por una posible segunda temporada de la serie. Además, ha explicado cómo vive el cariño del público español y aprovechó para mandarle saludos a Mercedes Milá, con quien grabó una íntima entrevista para Movistar+ pero, tras ella, la presentadora aseguró que dejó de responder sus mensajes.

Se muestra muy agradecido por sus seguidores en España, un país en el que se ha sentido "bienvenido" y del que recibe cualquier premio con "mucha humildad y sencillez". El propio actor defiende que sin el público no podría estar en esa alfombra, ya que es él el que "te hace estar aquí".

Sin embargo, la mala noticia para los seguidores de Café con Aroma de Mujer es que William ha explicado que no cree que se haga una segunda parte: "No creo que haya segunda temporada", decía entre risas nerviosas.

Aunque el periodista insistió en conocer más detalles, Levy se mostró seguro: "No, no creo. No creo", repetía cuando salía el tema. De momento, no podremos esperar una continuación de la historia que cautivó a multitud de personas cuando vio la luz en Netflix.

Y tú, ¿querías una segunda temporada de la serie?