Jason Derulo pondrá fin a 8 años de silencio discográfico con un nuevo álbum de estudio

Hace ya 8 años que Jason Derulo publicó su último álbum de estudio: Everything is 4 (2015). Desde ese momento el artista no ha parado de trabajar y ha protagonizado sonados éxitos musicales tanto en solitario como participando en diferentes colaboraciones. Su viralidad en las redes sociales le ha ayudado a estar presente en nuestras vidas pero pese a ello le hemos echado mucho de menos.

Pero por fin después de 8 años de silencio discográfico parece que su inmensa legión de seguidorxs va a poder llevarse algo a la boca. Así lo ha confirmado durante un encuentro con sus fans a través de una popular plataforma de entretenimiento.

Su quinto disco de estudio (lanzó cuatro trabajos en apenas 5 años) le ha costado más de lo previsto pero por fin parece que está manos a la obra: "Estoy finalmente con un sello discográfico con el que realmente me siento muy confortable. Así que estaré lanzando canciones muy pronto cada mes".

De momento no ha dado más pistas sobre cuándo verá la luz su nuevo disco ni qué sonido tendrá el álbum: si apostará por los temas pop, por los sonidos electrónicos o por el rnb que le ha catapultado hasta lo más alto de las listas de ventas de medio mundo.

Y no será su único gran lanzamiento del 2023. Porque Jason Derulo publicará este verano un libro en el que repasará su trayectoria personal y profesional: "A pesar de mi éxito, en mi corazón, todavía soy un niño de nueve años en una pequeña casa fuera de Miami cantando "billie jean" de Michael Jackson por millonésima vez, soñando con ser una estrella algún día. Cuando era niño, solía ver a mi madre por la casa. Creo que nunca dejó de trabajar: cocinar, limpiar, doblar, ordenar, organizar. Esa mujer nunca se tomó un descanso. Su ética de trabajo también se movió en mi ADN. Antes de que tuviera diez años, estaba dedicando horas serias cantando y escribiendo canciones, y el único combustible que tenía era mi creencia de que lo lograría. Todos me dijeron que estaba loco, todos dudaban de mí" empieza explicando el artista en sus redes sociales.

El artista quiere mostrar que la persecución de sus sueños puede dar sus frutos: "Me he estado preparando para escribir este libro desde que era ese niño de nueve años. En aquel entonces, vivía bajo un conjunto de reglas para aumentar mis posibilidades de éxito, como atenerme a una rutina, ver los obstáculos como oportunidades, asumir riesgos y elevar el listón por mí mismo. Estas reglas eran acerca de la productividad y el dominio propio, porque sabía que tenía que ser innegable. Empecé en TikTok mucho antes de que fuera genial - ¡solo éramos yo y un montón de chicos de secundaria publicando vídeos raros! Durante ese tiempo tuve este increíble asiento en primera fila ante la creatividad y el ajetreo de toda una generación de jóvenes artistas, creadores de contenido, creadores de vídeos, comediantes, influencers y emprendedores. Sin embargo, sé que esto es un hecho: la gente creativa necesita un plan. Es imposible dedicarse a un sueño sin una práctica para hacerlo realidad".

El nombre del libro Sing your name our loud de Jason Derulo y verá la luz el 27 de junio de 2023: "Quiero que sigas adelante. Quiero que persigas tu sueño como yo perseguí el mío. Escribí este libro para ti. Esto es lo que vine a decir: Mi primer libro, Sing Your Name Our Loud: 15 reglas para vivir tu sueño está disponible para preorden hoy. Sale a la venta el 27 de junio de 2023, y está disponible en todas partes en venta los libros. ¿Y adivina qué? Narré el audiolibro - puedes preordenarlo hoy también. El enlace está en mi biografía".