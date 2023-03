La fiesta del ‘Papito’ Miguel Bosé con solo 15 amigos: “No cabían más”

Celebrar una carrera como si fuera una fiesta, invitando a tus amigos. De esa idea, que no partió de Miguel Bosé, nació 'Papito'. Fue un festejo privado en el que 'solo cabían' 15 convidados. Y todos eligieron lo que querían cantar… con alguna excepción. 'Amante bandido' tenía que ser para Alaska: "Ese trono estaba reservado a mi reina". Y también hacia Alejandro Sanz tuvo un gesto que le diferenció del resto: "Eres mi hermano, tienes que tener un puesto de privilegio". Juntos interpretan el único tema inédito del álbum: 'Hay días'. El 20 de Marzo de 2007 se puso a la venta 'Papito', el disco que catapultó a Miguel Bosé a lo más alto. Pocos días antes del lanzamiento, emprendió un tour por los estudios de LOS40, Cadena Dial y M80. Y esto fue lo que nos contó.

"No es una idea mía"

Habían pasado 30 años desde que un jovencísimo Miguel Bosé - tenía tan solo 21 años - debutó con Linda (1977). Había que celebrarlo. Se barajaron varias propuestas y la que más convenció al artista fue la que aportó su manager (en aquel momento era Rosa Lagarrigue): invitar a sus amigos. "No es una idea mía", reconocía en Cadena Dial. "Una posibilidad era la de reunir a toda esa gente con la que siempre soñé cantar. Pero si se trataba de celebrar una carrera - que es una vida - como en una fiesta, lógicamente a quienes invitas es a tus amigos. Y se nota ¿eh?".

"Las canciones que no están es porque nadie las ha elegido"

Y así fue como los amigos de Miguel Bosé fueron recibiendo invitaciones para unirse a la fiesta. Todos ellos aceptaron, y los que no lo hicieron fue porque "las casas discográficas a veces no dan permiso". Tuvieron plena libertad: "Cada uno eligió su canción. Las canciones que no están (Don Diablo, Superman…) es porque nadie las ha elegido. Todas no podían esta. Eran 15 y no cabía una más".

Miguel Bosé durante entrevista en Anda Ya / LOS40

"Tenían clarísima la canción que querían cantar"

Los 15 invitados "tenían clarísima la canción que querían cantar" y no coincidieron. A Miguel le sorprendió: "Ya verás, hay tres que me van a pedir 'Si tú no vuelves', cuatro que van a querer cantar 'Nada particular'. No, no, no. Llamas a Ricky y dice 'Bambú'. 'Hostia' digo, 'pero si no lo había pensado'. Juanes, yo sabía que iba a ser una canción de 'Bajo el signo de Caín' porque es su disco de cabecera... 'Nada particular' es la que más le va... es impresionante"

Alaska: "Ese trono estaba reservado a mi reina"

Pero no es del todo cierto que cada uno eligiera su canción. Hubo alguien que no lo hizo. Se lo confesó a Pablo Motos en 'No somos nadie' (M80 Radio): "Hay una excepción que confirma la regla. Ahí sí que reconozco que fue el único tema, cuando empecé a hacer la lista, que dije 'Bandido' - Alaska. Eso fui yo, fui yo. Pero vamos a ver ¿quién si no?. Ese trono estaba reservado a mi reina".

Miguel Bosé - Amante Bandido (Las Ventas 07)

Laura Pausini: "La canta como cuando tenía seis años"

Laura Pausini no dudó en su elección. Desde sus años de colegiala, Te amaré era su canción favorita. "Laura Pausini me destrozó el corazón y no me dejó más opción que llorar y llorar", escribía Bosé. En 'Dial tal Cual' le contaba a Rafa Cano: “'Te amaré' es esencia pura que perdí y que espero algún día volver a recuperar. La canta como cantaba cuando tenía seis años, cuando se la aprendió”.

Alejandro Sanz: "Eres mi hermano"

Con Alejandro Sanz, Miguel quiso cantar "lo que de costumbre nos solemos callar". A él le reservó el único tema nuevo del álbum: "Alejandro había escuchado el material del nuevo disco, el que ya estaba componiendo. Había que meter una canción nueva y estábamos a ver cuál hacíamos. Y al final le dije, 'chico, tengo que meter una canción nueva, eres mi hermano, tienes que tener un puesto de privilegio en medio de todos mis amigos, algo diferente hay que hacer ¿te apetece hacer esta canción 'Hay días'?'. Y dijo, 'vamos ya'".

-Miguel Bosé durante entrevista en Anda Ya con Frank Blanco y Raúl Pérez en el estudio de Los 40 Principales / LOS40

"Soy su 'papito'"

'Papito' fue el título elegido porque "es así como me llaman mis amigos en la intimidad, los que están aquí en el álbum". Al menos lo hacen casi todos: "A excepción de David Summers (que canta 'Los chicos no lloran'), Alaska y Michael Stipe (' Lo que hay es lo que ves') que son de mi generación, el resto ha crecido con mi música. La mayoría de los invitados empiezan a conocer mi carrera a partir de 'Bandido'. Antes no habían nacido. Por eso soy su 'papito'". Así, Miguel es el 'papito' de Paulina Rubio (Nena) Julieta Vengas (Morena mía), Amaia Montero (Sevilla), Shakira (Si tú no vuelves)… o de Bimba Bosé (Como un lobo) de quien, además, era su tío.

Miguel Bose - Como Un Lobo (feat. Bimba Bosé) (Official Music Video)

"Quería que estuvieran todos en la portada"

Un dibujo sobre lienzo en el que se puede ver a todos los colaboradores del disco "tatuados" sobre la piel del artista fue la portada elegida. "Yo lo que sí quería cuando hablé con el equipo David Delfín era que estuvieran todos en la portada. Pensamos en crear una celebración pero era imposible reunirlos a todos. Luego pensé en Sgt Pepper's… das vueltas y vueltas. Y a David Delfín se le ocurrió esta historia que a mí me pareció fantástica".

Miguel Bosé y todos sus tatuajes de 'Papito' / Getty Images/Eduardo Parra

"No me sigan tratando así de bien, si no, me engancho"

De 'Papito' se lanzó una Edición Deluxe con un CD2 que contenía otros 15 duetos: "11 son escogidos entre los mejores o más significativos que he ido haciendo a lo largo de mi carrera. Los otros 4 son nuevas aportaciones". Una de ellas era el dueto con Antonio Vega de El sitio de mi recreo "que grabamos especialmente para este proyecto".

'Papito' fue el disco más vendido de 2007. Supera los 4 millones de copias en todo el mundo. La gira 'Papitour', una de las más largas de su carrera (unos 2 años y medio), reunió a más de dos millones de espectadores y recibió el Premio a la Mejor Gira en los Premios de la Música. Entre otros muchos premios y reconocimientos, el disco de la gira Papitour recibió un Premio Ondas a Mejor Álbum que agradeció así: "Muchas gracias... no me sigan tratando así de bien, si no, me engancho. Este es uno de los premios que más me gustan del mundo porque es uno de los que más respeto desde siempre".