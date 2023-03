Ed Sheeran estrena un adelanto de la versión de estudio de su nueva canción ‘Eyes closed’

Tic-tac. Cada vez falta menos para que Ed Sheeran abra la nueva y última etapa de su pentalogía de signos matemáticos. El británico está dando pasos hacia ese gran estreno de su nueva canción que se producirá el próximo 24 de marzo adelantando el disco que llegará el 5 de mayo. Hasta ahora el solista había presentado algunos segundos de su hit en formato acústico pero por fin hemos podido escuchar un adelanto de la versión de estudio de Eyes closed.

"So I'm dancing with my eyes closed / cause everywhere I look I still see you / Time is moving so slow / And I don't know what else that I can do / So I'll keep dancing with my eyes, eyes, eyes closed" se puede escuchar cantar al inglés sobre los arreglos finales del tema que estará incluido en su próximo trabajo discográfico.

A falta de 9 días para el estreno oficial de su primer videoclip nos ha mostrado esa tormenta emocional que ha desembocado en Subtract, su último proyecto discográfico. Un medio tiempo muy pegadizo que es toda una oda al pop y que viene marcado por ese amarillo que protagonizará la portada del cierre de esta pentalogía discográfica.

Un álbum que vuelve a las raíces del artista, y que nace del dolor personal y la esperanza tal y como os comentamos hace un par de días minutos después de que el británico lo anunciara oficialmente en sus redes. Un trabajo que presenta a una de las mayores estrellas del mundo en su momento más vulnerable y honesto después de pasar por uno de los momentos más turbulentos de su vida.

Serán 14 las canciones que formen parte de este nuevo disco de estudio (18 en la edición deluxe), el séptimo de su carrera, y que recogerá el testigo de sus cuatro anteriores trabajos numéricos: (Plus, 2011), x (Multiply, 2014), ÷ (Divide, 2017) y = (Equals, 2021).

"He estado trabajando en Subtract durante una década, intentando esculpir el perfecto álbum acústico, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser. Entonces, al comienzo de 2022, una serie de hechos cambiaron mi vida, mi salud mental e incluso la forma en la que veía la música y el arte. Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a que mis sentimientos tengan sentido. Escribía sin pensar en lo que las canciones deberían ser, simplemente escribía lo que fuese que se me pasaba por la cabeza. Y hace tan solo una semana, reemplacé un trabajo de décadas con mi más profundos y oscuros pensamientos. En menos de un mes, a mi mujer embarazada se le detectó un tumor sin posible tratamiento hasta que de a luz, mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente, y me vi a mí mismo defender en un tribunal la integridad de mi carrera como compositor. Estaba envuelto en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Me sentí como si me estuviera ahogando, la cabeza por debajo de la superficie, buscando respirar pero sin ser capaz de encontrar el aire. Como artista no sentí que pudiera poner mi trabajo en el mundo sin sentir acertadamente lo que representa donde estoy y como necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es completamente eso. Es abrir la trampa a mi alma por primera vez. No estoy tratando de crear un album que a la gente le pueda gustar. Estoy tratando de publicar algo que es honesto y es la verdad de donde estoy en mi vida adulta. Esta es la última entrada de mi diario de febrero y mi forma de que todo tenga sentido. Esto es Subtract" explicó Ed Sheeran sobre la concepción de su nuevo disco.