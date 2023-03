Luna Ki le planta cara al odio con ‘La Partida’: ¡Mira el vídeo!

Luna Ki lleva enfrentándose al hate prácticamente sin descanso desde el comienzo de su carrera. Es por ello que ha creado un nuevo himno hyperpop inspirado en la cultura de la cancelación y el odio que contamina e intoxica las redes sociales.

Con el lema Stop Hate, Luna comienza una nueva etapa musical este 2023 con la que dar un golpe encima de la mesa contra el bullying a través de su arte. Lx propix artista, además, para su videoclip se echó a las calles de Barcelona ataviada con una skin negra y un tocado en forma de señal de prohibido para realizar una performance callejera en pos de la salud mental.

Los primeros segundos de este clip llenan nuestra pantalla con la cantidad de cantidad de comentarios, tweets, mensajes y noticias que han dedicado a lx cantante en los últimos tiempos. La Partida ha sido producida por Telmation y Nightclub20XX.

Mencionado look es el que además protagoniza la portada de la canción: una fotografía tomada por Assiah Alcazar y editada por MNLO, quien ya ha participado en proyectos como director de moda y creativo de confianza de Luna que ya ha particpado en

Recorrió varias zonas de la ciudad condal hasta llegar al Centro de Cultura Contemporánea, lugar donde culminó su protesta participando en una charla junto a Berta Prieto y Begoña Gómez sobre la exposición online y sus límites dentro del marco de MemeFest.

Referencia a Kill Bill

"Looked dead, didn't I? Well I wasn't. But it wasn't for lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in for years. When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a Roaring Rampage of Revenge".

Así como Sza en su último hit Kill Bill, Luna Ki también ha recurrido a un diálogo de la película de Tarantino para hacer referencia a cómo la prensa y los haters han intentado hundirla —metafóricamente, enterrarlx—, pero ella, en lugar de darles ese beneplácito, ha utilizado todas esas críticas voraces en su favor. "Parecía muerta, ¿verdad? Pues no lo estaba. Pero no porque no lo intentaran, te lo aseguro. De hecho, aquel disparo de Bill me dejó en coma. Un coma que duraría cuatro años. Al despertar, causé lo que en los trailers de las películas Una oleada de muerte y destrucción", ha empleado para el final de su canción.