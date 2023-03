Bebe Rexha anuncia su nuevo disco, ‘Bebe’, un remix con Stevie Nicks, y su gira ‘Best fun night of my life’

La nueva etapa musical de Bebe Rexha ya tiene fecha de estreno. El próximo 26 de abril la solista publicará Bebe, su nueva aventura musical. Será su tercer álbum de estudio en 5 años y un giro importante en el sonido al que nos tenía acostumbrados.

Porque la estadounidense ha apostado firmemente por los sonidos electrónicos y la música disco algo que se percibe no solo en sus canciones sino también en su estética. Peinados de los 70 y los 80, looks de otra época y mucho brilli-brilli tanto en las portadas de sus singles, Heart what it wants, como en la de su elepé que apuesta por el rosa palo.

Y precisamente sobre Heart what it wants va su próximo anuncio. Porque Bebe Rexha ya está preparando una nueva versión de la primera tarjeta de presentación de este nuevo disco y la hará junto a toda una leyenda de la música como Stevie Nicks. Heart what it wants remix ya está confirmada aunque de momento no tiene fecha de lanzamiento.

"Llamamos a su equipo y le dijimos que teníamos una canción, y está muy inspirada en Fleetwood Mac y Stevie. Ella lo escuchó y le encantó. Todavía estamos trabajando en el remix, ¡pero esperamos que salga pronto!" confirmó Bebe Rexha a the Daily Star sobre su futuro remix junto a la mítica líder de Fleetwood Mac.

Los que sí tienen fecha son los conciertos de presentación de su nuevo disco de estudio. Porque la artista ha confirmado que casi desde el mismo mes de lanzamiento de su disco se lanzará a la carretera para poner en escena sus nuevas canciones. Un nuevo sonido llevará aparejado una nueva escenografía, además de un nuevo vestuario y seguramente nuevas rutinas de baile que convertirán su show en uno de los espectáculos del 2023.

Su Best Fun Night of my Life Tour tiene por ahora una veintena de fechas confirmadas por Estados Unidos pero esperamos que muy pronto su gira pueda crecer y moverse a Europa donde la estaremos recibiendo con los brazos abiertos.

Ahora solo falta por confirmarse el listado de canciones de Bebe que incluirá una colaboración con Dolly Parton.