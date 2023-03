Manu Tenorio acaba con la idea de buen rollo entre los compañeros de ‘Operación Triunfo 1’

Operación Triunfo se convirtió en un formato revolucionario en su primera edición. Paralizó a todo un país y sus cifras de audiencias fueron millonarias. Por eso es difícil sacar de la mente a aquellos primeros participantes que acabaron convertidos en parte del imaginario cultural de nuestro país.

De vez en cuando se habla de aquel primer grupo y de la relación que les une a día de hoy, dos décadas después de aquel momento que compartieron y que les cambió la vida. Siempre se ha dicho que hay buena relación entre ellos y que el grupo de WhatsApp les permitía estar al día de lo que iban haciendo los unos y los otros.

Pero parece que no todo es tan ideal como parece y, de vez en cuando, salen rumores de malestar entre ellos. El último en levantar la liebre ha sido Manu Tenorio que ha asegurado que se ha eliminado ese grupo de WhastsApp.

Lo hemos visto en Socialité, donde su reportero, Edu García de la Puente, informaba de la actual situación. “Drama, dramón. Sabíamos que la relación entre los concursantes de Operación Triunfo 1 no es especialmente buena, pero Manu Tenorio nos lo ha confirmado”, anunciaba.

Chat eliminado

“Ellos tenían un grupo de WhatsApp y ha sido eliminado. Hemos llamado a sus compañeros y compañeras y mucho no nos han dicho, pero con lo poco que nos han dicho y el tonito… aquí ha pasado algo”, añadía, “no es que no haya grupo, hay un grupo super exclusivo solo de chicas”.

Era el propio cantante el que confirmaba sus palabras: “No hay chat de ningún tipo. Se ha eliminado, es curioso. No sé, se ha enfriado un poquito bastante la cosa. Últimamente la gente está muy dispersa”.

El programa intentaba hablar con Natalia, Nuria Fergó o Verónica Romero, pero ninguna estaba muy por la labor de hablar del tema. Verónica recordó que ella ya se había salido de ese grupo hace tiempo y que no sabía lo que había sucedido.

Manu Tenorio también ha hablado de esa supuesta gira de reencuentro que iba a hacer el grupo y que nunca llegó, ¿por qué?: “No lo sé, quizás por agendas... pido el comodín del público", respondía con cierta ironía.

El caso es que el chat de los 15 ya ha pasado a mejor vida.