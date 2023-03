Una soltera no da crédito ante el fetiche sexual de su cita en ‘First Date’

Si hay algo que hemos aprendido de First Date es que cada cita es un mundo y nunca sabes con qué nos pueden sorprender los invitados. Ya sea con sus llantos incontrolables que obligan a parar las grabaciones, con sus extrañas insinuaciones o con las decisiones finales que dan un giro inesperado, el programa de Mediaset siempre consigue sorprender y enganchar a la audiencia.

Esto mismo es lo que pasaba este lunes en el restaurante más famoso de la televisión. Nuevas parejas visitaban el datting show en busca de encontrar el amor, entre ellas, Chico (Francisco) y Estela. Ambos llegaban a First Date con la misma intención que todos los solteros que pisan el restaurante: encontrar a su media naranja y, a juzgar por los primeros minutos juntos, todo apuntaba a que iba a cumplir con el objetivo del programa.

La ronda de preguntas calientes

La asesora en medicina estética estaba tan a gusto que incluso se atrevía a pedirle a las camareras el rasca de las preguntas picantes, una petición que no tardaba en llegar: "Me lo estoy pasando tan bien contigo que quiero que me traigan el rasca", señalaba la de Fuengirola.

Y claro, las preguntas subiditas de tono no tardaban en llegar: "¿Qué es lo que más morbo te da?", insinuaba la primera cuestión del rasca que había desvelado Chico. "Yo no puedo contestar a eso, no tengo. O sea, tengo morbo, pero nada favorito. Pero que me respiren al oído me da un ascazo, me da apuro", confesaba.

Para sorpresa de Estela, su cita sí tenía un fetiche sexual que, por supuesto, le iba a apuntar: "A mí el pelo largo me encanta y con tacones", desvelaba sin cortarse el sevillano. Sin embargo, la respuesta de Estela tampoco fue para menos: "La puta que me parió", decía echándose las manos a la cara. "Soy fetiche de los tacones, a mí los tacones me encantan. Es que eso no está pagado", recalcaba el soltero.

Su decisión final

Era el momento de tomar una decisión y, a pesar de haber disfrutado de una velada de diez, parece que no había sido suficiente. Había sido agradable, divertida, pero quizás le había faltado algo.

Estela y Chico en su decisión final. / Cuatro (First Date)

Chico no dudaba en aceptar una segunda cita sin pensárselo, sin embargo, la decisión final de Estela extrañaba hasta al programa: "Sí, pero no", apuntaba en un primer momento. "Me encanta estar contigo, nos hemos reído, pero no sé si estoy preparada. Sí, pero no, Venga, no", decía.

Ante esta respuesta, tan surrealista como inesperada, Chico le preguntaba a los redactores si tenía que dar una respuesta: "Pero, ¿esto es en serio ya?", recalcaba. Tras ello, Estela ha acabado regulando: "Venga, anda, te voy a decir que sí".