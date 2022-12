"Aprovéchame que llevo braguitas limpias", la impactante declaración de una comensal de First Dates a su cita

Mamen fue a First Dates a buscar el amor y no dejó indiferente a nadie: ni a ninguno de los dos chicos con los que le programa de Carlos Sobera le había concertado una cita, ni a los espectadores, quienes se despidieron del episodio central de la Navidad escuchándola decir unas palabras que, casi con total seguridad, no se esperaban.

Esta joven dependienta e Yuncos (Toledo) llegó al programa de Cuatro dispuesta a darlo todo y buscando a un hombre que la volviese "loca del todo" sexualmente hablando y le quitase "las telarañas" que asegura tener y que tanto le molestan.

Ella se mostró ante las cámaras del equipo de First Dates como una persona muy activa y dicharachera y esto rápidamente se trasladó a la cita doble que tuvo en el restaurante. Primero se tomó el aperitivo con Juan, a quien consideró un tanto sobrado y después, lo dio todo con José, el hombre al que le dedicó las palabras más potentes de la noche.

Juan, Mamen y José. / Cuatro.

Mamen y José parecieron encajar al instante y rápidamente saltaron las chipas. Primero este le dijo a su cita que calzaba el número 47 y le dejó claro que, en su cuerpo, todo estaba proporcionado y enseguida, después de valorar poco más que su físico, José se lanzó a asegurar que Mamen era la persona ideal para él, a lo que ella respondió: "¿En serio? Pues aprovéchame porque hoy tengo las braguitas limpias y tengo que aprovechar".

José entendió la broma rápidamente aunque esto no le evitó la sorpresa. El comensal se quedó con la boca abierta y rápidamente salió al paso explicándole a su cita que él era Aries, un signo del zodíaco de fuego capaz de hacer que todo se envuelva en llamas. "Yuuuhuuu, venga", le contestó Mamen, asegurando que una vez sabiendo eso, esa noche habría tema.

"Hagas lo que hagas, ponte bragas, o no"

A juzgar por su actitud, para Mamen el sexo es muy importante y el hecho de llevar las bragas limpias, crucial. De hecho, antes de sentares a la mesa con Juan y José ya se lo había explicado todo a los cámaras de First Dates.

"Yo siempre digo que, hagas lo que hagas, ponte bragas. O no te las pongas porque visto lo visto... Es más fácil así sin bragas y sin nada... Pero bueno, por lo que pueda pasar yo las tengo hoy limpias", sostuvo la comensal antes de pasar a una cita en la que, además de arrasar, pareció cumplir su objetivo: abandonar el restaurante de Cuatro con a hombres de un hombre con el que disfrutar de la pasión que tanto desea, que en este caso fue José y no Juan.